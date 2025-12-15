Elezioni provinciali a Imperia: giovedì prossimo al voto 764 amministratori per Presidente e Consiglio

Si terranno giovedì 18 dicembre le elezioni per il Presidente della Provincia di Imperia e per il Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 in due seggi: uno allestito presso la sede della Provincia di Imperia, in viale Matteotti 147, e l’altro nel Municipio di Ventimiglia. Sono complessivamente 764 gli aventi diritto al voto: si tratta esclusivamente di sindaci e consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia, come previsto per le elezioni provinciali di secondo livello. A ciascun elettore verranno consegnate due schede:

- una per l’elezione del Presidente della Provincia;§. una per l’elezione del Consiglio provinciale, sulla quale sarà possibile esprimere una preferenza per uno dei candidati della lista prescelta.

Lo scrutinio per l’assegnazione dei dieci seggi del Consiglio provinciale avverrà con il metodo D’Hondt, sistema proporzionale basato sulla ripartizione dei voti ottenuti dalle liste. Presso il seggio di Imperia voteranno i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni dell’entroterra e del comprensorio imperiese e sanremese, tra cui Imperia, Sanremo, Taggia, Diano Marina e numerosi Comuni più piccoli, da Aquila d’Arroscia a Villa Faraldi. Nel seggio di Ventimiglia, invece, voteranno gli amministratori dei Comuni dell’estremo Ponente, tra cui Bordighera, Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Dolceacqua e gli altri centri della zona frontaliera.

Ogni voto non ha lo stesso peso, ma è ponderato in base alla popolazione del Comune di appartenenza dell’elettore. Sono previste cinque fasce demografiche, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso e da un indice di ponderazione specifico:

- Fascia A: Comuni fino a 3.000 abitanti, con indice di ponderazione 43. Rientrano in questa fascia la grande maggioranza dei Comuni della provincia, soprattutto quelli dell’entroterra.

- Fascia B: Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, indice 139 (Ospedaletti).

- Fascia C: Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, indice 263 (Camporosso, Diano Marina, Vallecrosia).

- Fascia D: Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, indice 524 (Bordighera, Ventimiglia, Taggia).

- Fascia E: Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, indice 603 (Imperia e Sanremo).

Il sistema del voto ponderato riflette il peso demografico dei Comuni e incide in modo significativo sull’esito finale delle elezioni, rendendo determinante il consenso espresso dagli amministratori dei centri più popolosi. La giornata di giovedì rappresenta quindi un passaggio cruciale per il rinnovo degli organi di governo della Provincia di Imperia e per la definizione dei futuri equilibri politici dell’ente.