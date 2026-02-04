Ventimiglia, al via 'Esperimenti tra i Banchi': liceali mentori STEM per gli alunni della Primaria di Nervia

Ha preso il via, mercoledì 4 febbraio 2026, in occasione della settimana STEM, il progetto FSL ‘Esperimenti tra i Banchi: Liceali in missione STEM‘, un’iniziativa che coinvolge gli alunni delle classi terze del Liceo Aprosio di Ventimiglia, coordinati dalla Professoressa Daniela Piliarvu, e la Scuola Primaria di Nervia (Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia).

“L'incontro tra i ragazzi del Liceo Aprosio e gli alunni della Scuola Primaria di Nervia, nel segno delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) – si spiega nella nota - rappresenta una delle frontiere più interessanti della didattica moderna. Non si tratta solo di ‘insegnare la scienza’, ma di creare un ponte generazionale dove la conoscenza diventa gioco, scoperta e responsabilità.

L'idea centrale del progetto è il Peer Tutoring (o educazione tra pari). Gli studenti del liceo, supervisionati dalla loro docente, si trasformano in ‘mentori’ o ‘divulgatori scientifici’ per una settimana. Questo ribaltamento dei ruoli rompe la barriera della formalità: un bambino della scuola primaria accoglierà con molto entusiasmo un esperimento scientifico spiegato da un ragazzo del Liceo che si cimenta nell’insegnamento.

Il progetto si pone traguardi diversi per le due fasce d'età coinvolte. Per i bambini della Primaria, abbattere il pregiudizio che le materie scientifiche siano ‘difficili’ o ‘noiose’. Attraverso piccoli esperimenti, la scienza viene percepita come uno strumento per capire il mondo. Per i ragazzi del Liceo, consolidare le proprie competenze (non si possiede davvero un concetto finché non lo si sa spiegare ad un bambino) e sviluppare Soft Skills come la comunicazione, l'empatia e la gestione di un gruppo.



Tra la soddisfazione generale delle insegnanti e degli alunni coinvolti, il progetto ha preso il via in un clima sereno e giocoso. Tutte le attività proposte, sono state presentate in maniera simpatica e coinvolgente, promuovendo l’apprendimento comunicativo, attraverso giochi, esperimenti, conversazioni e confronti.

Si ringraziano i dirigenti scolastici dei rispettivi istituti, La Dott.ssa Costanza Antonella e il Dott. Giovanni Oggiani, con le docenti referenti Barbero Miriam, Zara Franca e le insegnanti tutte, che hanno permesso la realizzazione del progetto”.