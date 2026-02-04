Ventimiglia, al via le 15 eco-isole informatizzate: nuove regole, controlli rafforzati e sanzioni più severe (Foto)

È iniziato questa mattina il posizionamento delle 15 nuove eco-isole informatizzate sul territorio comunale di Ventimiglia, un passaggio chiave verso un sistema di raccolta differenziata più moderno, controllato ed efficiente. L’Amministrazione comunale ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire in modo puntuale modalità di conferimento, obblighi per gli utenti e principali novità introdotte.

Il nuovo sistema entrerà ufficialmente in funzione da lunedì 16 febbraio 2026. Da quella data, nelle aree interessate non sarà più possibile conferire i rifiuti con modalità diverse: l’accesso avverrà esclusivamente tramite le eco-isole informatizzate. Per aprire i contenitori sarà necessario utilizzare: la tessera sanitaria, oppure la carta d’identità elettronica (CIE). “In assenza di tali strumenti non sarà possibile conferire i rifiuti”, ribadisce il Comune. Gli utenti TARI che non abbiano ancora ritirato il proprio kit sono invitati a recarsi al Green Point comunale di Piazza Ettore e Marco Bassi 1, che osserva anche orari di apertura straordinari fino al 6 marzo 2026:

- martedì, mercoledì e sabato: 9.00 – 13.00

- lunedì, giovedì e venerdì: 12.00 – 15.00

I kit verranno distribuiti con cadenza annuale.

Per agevolare il passaggio al nuovo sistema, nei primi 10 giorni dal 16 febbraio resteranno temporaneamente presenti anche i vecchi cassonetti, posizionati in prossimità delle eco-isole. Trascorso questo periodo, i cassonetti tradizionali saranno definitivamente rimossi. Ogni eco-isola è numerata e ogni utenza è abilitata solo al conferimento presso quella assegnata. In allegato alla comunicazione è disponibile una tabella riepilogativa con: vie e numeri civici, eco-isola di riferimento. Il Comune invita i cittadini a verificare attentamente la propria assegnazione.

È fatto divieto assoluto alle utenze domestiche di utilizzare i contenitori con serratura riservati alle utenze non domestiche. L’uso improprio comporta sanzioni. Per quanto riguarda gli uffici presenti nelle aree interessate, non cambiano le modalità: essendo assimilati alle utenze domestiche, potranno continuare a conferire utilizzando carta d’identità o codice fiscale del titolare, oppure del legale rappresentante in caso di società.

Per case vacanza e B&B è prevista una procedura dedicata. Gli interessati dovranno presentare richiesta al Comune di Ventimiglia – Ufficio Igiene: verrà rilasciata una tessera con QR code abilitata al conferimento presso le eco-isole competenti. È entrato in vigore un nuovo Regolamento comunale sulle sanzioni, recentemente aggiornato e significativamente inasprito, che punisce: errato conferimento dei rifiuti, mancato rispetto della raccolta differenziata ed utilizzo improprio delle eco-isole. A supporto dei controlli, tutte le eco-isole sono dotate di telecamere di ultima generazione, installate per garantire il corretto utilizzo del servizio.

È assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti accanto a eco-isole o cassonetti. Le sanzioni vanno da 1.000 a 3.000 euro; se l’abbandono avviene con un veicolo, è previsto anche il fermo amministrativo per 30 giorni e il ritiro della carta di circolazione. Il Comune ricorda che è attivo un servizio gratuito di ritiro ingombranti, prenotabile al numero verde 800 508999, oltre al servizio di cassoni scarrabili due volte al mese. Un cambiamento importante che richiede collaborazione e attenzione da parte di tutti, con l’obiettivo di migliorare decoro urbano, sostenibilità e qualità del servizio.