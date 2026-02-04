Gli studenti del Fermi–Polo Montale al MIDO Milano 2026: formazione d’eccellenza e futuro nell’ottica (Foto)

La partecipazione delle classi dell’Istituto Fermi–Polo Montale, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, al MIDO Milano 2026 ha rappresentato un momento di straordinaria rilevanza educativa, didattica e orientativa, pienamente in linea con la visione formativa dell’Istituto e con gli obiettivi del Corso Professionale di Ottico, percorso di eccellenza unico nella provincia di Imperia. Il MIDO, principale evento internazionale dedicato al mondo dell’eyewear, non è una semplice fiera di settore, ma un vero laboratorio formativo globale, dove innovazione scientifica, tecnologia avanzata, ricerca e mondo del lavoro dialogano in modo concreto. Per gli studenti, la visita ha costituito un’occasione di apprendimento diretto, capace di dare senso e profondità alle competenze acquisite in aula e nei laboratori scolastici.

Un’esperienza che unisce teoria, pratica e orientamento

Durante la visita al MIDO Milano 2026, gli studenti del Corso di Ottico hanno potuto osservare da vicino le più avanzate innovazioni del settore: materiali di nuova generazione, lenti ad alta tecnologia, strumentazioni optometriche evolute, processi produttivi all’avanguardia e le nuove tendenze del design eyewear. Il contatto diretto con aziende leader a livello internazionale, professionisti, ricercatori e produttori ha permesso agli studenti di comprendere come le discipline scientifiche studiate – fisica ottica, matematica applicata, scienze dei materiali e optometria – trovino applicazione concreta in un settore altamente specializzato e in continua evoluzione. Questa esperienza ha rafforzato competenze trasversali fondamentali quali spirito critico, capacità di osservazione tecnica, orientamento professionale e motivazione allo studio, rendendo l’apprendimento più consapevole e significativo.

Un corso di eccellenza con occupazione quasi totale

Il Corso Professionale di Ottico del Fermi–Polo Montale si distingue per uno dei più alti tassi di occupazione, prossimo al 100%. I diplomati trovano infatti un rapido inserimento nel mondo del lavoro presso:

- negozi di ottica e centri specializzati

- aziende del settore biomedicale e oftalmico

- laboratori e studi professionali

Il percorso fornisce inoltre le competenze necessarie per avviare e gestire una propria attività, offrendo concrete opportunità imprenditoriali già subito dopo il diploma.

Preparazione scientifica e laboratori all’avanguardia

Punto di forza del corso è la solida preparazione scientifica, particolarmente indicata per studenti con spiccata attitudine alle materie scientifiche. La didattica è supportata da laboratori moderni e tecnologicamente avanzati, progettati per simulare fedelmente l’ambiente professionale reale. L’approccio è fortemente orientato all’“imparare facendo”: la teoria si trasforma immediatamente in competenza pratica, consentendo agli studenti di acquisire autonomia, sicurezza e abilità operative concrete, arrivando al diploma già pronti per il mondo del lavoro. Sotto la guida della Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, l’Istituto Fermi–Polo Montale promuove una scuola capace di andare oltre la didattica tradizionale, investendo in esperienze formative di qualità e in un dialogo costante con il mondo produttivo e dell’innovazione. La partecipazione al MIDO Milano 2026 rappresenta un ponte concreto tra scuola e professione, rafforzando la consapevolezza degli studenti e valorizzando un percorso formativo completo, capace di aprire le porte sia all’inserimento lavorativo sia agli studi universitari in ambito scientifico e tecnico.

Il Corso di Ottico dell’Istituto Fermi–Polo Montale si conferma così una scelta strategica per chi desidera un futuro solido, qualificato e immediatamente spendibile, formando professionisti competenti, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del domani.