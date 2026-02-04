Corso Imperatrice chiusa per lo spot della 'Topolino': riprese Fiat tra Casinò e largo Nuvoloni, curiosità tra i passanti (Foto)

Corso Imperatrice interdetta al traffico e ai pedoni, questa mattina nel tratto compreso tra la zona del Casinò e largo Nuvoloni per la registrazione di uno spot pubblicitario. A finire davanti alle telecamere una Fiat Topolino, affiancata da una Maserati, sotto l’occhio attento della produzione e con l’ordine tassativo di non scattare fotografie. Alla guida della Topolino il cantante è presentatore Fabio Rovazzi.

Nel corso della mattinata la chiusura ha suscitato molta curiosità tra i passanti, sorpresi dall’impossibilità di transitare lungo una delle arterie più frequentate della città, sia a piedi che con i mezzi. In tanti si sono fermati a chiedere informazioni su quanto stesse accadendo, attirate dalla presenza delle auto e dal set allestito lungo la strada. Le limitazioni erano previste da una ordinanza dirigenziale del Comune di Sanremo, emanata a seguito della richiesta del location manager Rebel Digital, e della 'Twister Film', incaricata delle riprese audiovisive per lo spot “Fiat Topolino”. Il provvedimento ha disposto, per la giornata odierna, la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Corso Imperatrice, con deviazioni del traffico in corso degli Inglesi e piazza Cesare Battisti, oltre al divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, fino alle 20.

Secondo quanto emerso sul posto, è molto probabile che le immagini girate a Sanremo vengano utilizzate nei prossimi mesi per la campagna di lancio e promozione della nuova “Topolino”, valorizzando uno dei tratti più scenografici della città come sfondo dello spot.