Confesercenti Imperia 2026: sconti SIAE, sicurezza aziendale e nuovi servizi per supportare le imprese locali

Essere soci di Confesercenti Imperia nel 2026 significa poter contare su un sistema di servizi, tutele e convenzioni che impattano concretamente sulla gestione quotidiana dell’impresa. “Ogni risparmio, anche piccolo, rappresenta un elemento fondamentale per sostenere le imprese del territorio”, sottolineano dall’associazione.

Tra le conferme più rilevanti per il nuovo anno ci sono agevolazioni in materia di SIAE – Musica d’Ambiente e Diritti d’Autore, con scadenza al 28 febbraio 2026. I soci in regola con la quota associativa 2026 potranno usufruire di sconti fino al 27% sull’abbonamento SIAE, senza alcun adeguamento ISTAT, garantendo stabilità dei costi per locali e attività commerciali. Per la SCF – Società Consortile Fonografici, la scadenza è fissata al 31 maggio 2026.

Novità per il 2026 anche sulla sicurezza: Confesercenti Imperia ha attivato una nuova convenzione con Goso Salute per la gestione delle cassette di primo soccorso aziendali. Il servizio consente di monitorare le scadenze, sostituire i prodotti tempestivamente e gestire tutto tramite app digitale, riducendo il rischio di sanzioni. Gli associati godranno inoltre di un omaggio all’attivazione e di uno sconto del 20% sui prodotti cosmetici della Farmacia Goso.

“Essere soci Confesercenti significa non essere soli, ma poter contare su un’associazione che ascolta, tutela e supporta concretamente chi ogni giorno fa impresa”, concludono dall’associazione, impegnata a rafforzare costantemente la rete di convenzioni e servizi dedicati alle imprese locali.