Sanremo: in corso Imperatrice i lavori di potatura delle palme, sistemazione delle piante sullo storico viale (Foto)

Nei giorni scorsi si sono svolti lungo Corso Imperatrice i lavori di potatura degli alberi, un intervento programmato e seguito dall’Ufficio Ambiente, che ha affidato le operazioni alla ditta specializzata Flora Napoli. Le attività hanno interessato le alberature del viale con l’obiettivo di migliorarne la salute, la sicurezza e il decoro urbano, nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali delle piante.

L’intervento rientra in un più ampio piano di cura e sistemazione del verde pubblico, che in queste settimane sta coinvolgendo non solo gli alberi ma anche giardini, aiuole e spazi verdi cittadini. Un lavoro fondamentale per garantire ordine, pulizia e armonia estetica in uno dei punti più rappresentativi della città, molto frequentato da residenti e visitatori.

Particolare attenzione viene riservata a questo tipo di interventi nei giorni che precedono il Festival, periodo in cui la città si prepara ad accogliere un grande afflusso di ospiti e a mostrarsi nel suo volto migliore. La manutenzione del verde contribuisce in modo concreto a valorizzare l’immagine urbana, rendendo Corso Imperatrice e le altre aree interessate più sicure, curate e accoglienti, all’altezza di un evento di rilevanza internazionale.