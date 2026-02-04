 / Attualità

Sanremo: in corso Imperatrice i lavori di potatura delle palme, sistemazione delle piante sullo storico viale (Foto)

La ditta incaricata ha eseguito gli interventi di potatura degli alberi

Nei giorni scorsi si sono svolti lungo Corso Imperatrice i lavori di potatura degli alberi, un intervento programmato e seguito dall’Ufficio Ambiente, che ha affidato le operazioni alla ditta specializzata Flora Napoli. Le attività hanno interessato le alberature del viale con l’obiettivo di migliorarne la salute, la sicurezza e il decoro urbano, nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali delle piante.

L’intervento rientra in un più ampio piano di cura e sistemazione del verde pubblico, che in queste settimane sta coinvolgendo non solo gli alberi ma anche giardini, aiuole e spazi verdi cittadini. Un lavoro fondamentale per garantire ordine, pulizia e armonia estetica in uno dei punti più rappresentativi della città, molto frequentato da residenti e visitatori.

Particolare attenzione viene riservata a questo tipo di interventi nei giorni che precedono il Festival, periodo in cui la città si prepara ad accogliere un grande afflusso di ospiti e a mostrarsi nel suo volto migliore. La manutenzione del verde contribuisce in modo concreto a valorizzare l’immagine urbana, rendendo Corso Imperatrice e le altre aree interessate più sicure, curate e accoglienti, all’altezza di un evento di rilevanza internazionale.

Carlo Alessi

