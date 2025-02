La Rai fa ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar sull'affidamento del Festival, cosa farà ora il Comune?

“Inscindibilità del marchio Festival dal format Rai”: su questo si basa il ricorso presentato dalla stessa Rai al Consiglio di Stato, contro la sentenza del Tar presentata dall’Afi e che aveva considerato illegittimo l’affidamento diretto.

A pochi giorni dal via della 75esima edizione della kermesse canora matuziana è stato così presentato il ricorso di cui sicuramente si parlerà nel corso della settimana festivaliera. Nel ricorso la Rai è stata assistita da una serie di avvocati che tenteranno di smontare la decisione del Tar.

Secondo la tesi del ricorso, i legali sostengono l’inscindibilità del rapporto tra Rai e Comune che, lo ricordiamo, registrò il marchio nel 2000.

Nelle scorse settimane anche il Comune di Sanremo aveva affermato di voler procedere al ricorso, anche se il Sindaco Mager e l’assessore Sindoni avevano evidenziato anche l’avvio del procedimento per una manifestazione di interesse. Proprio per questo, nel ricorso della Rai viene chiesto che il Consiglio di Stato proceda ad una sospensiva della sentenza del Tar, in modo da evitare proprio il via al bando del Comune.