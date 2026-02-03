Villaggio del Festival 2026, presentata l’edizione delle grandi partnership: attese oltre 40mila presenze a Villa Ormond (Foto e video)

Il Villaggio del Festival 2026 alza ulteriormente l’asticella e si presenta alla città con un progetto rinnovato, forte di partnership editoriali nazionali e di un calendario fitto di appuntamenti che accompagneranno l’intera settimana del Festival. Le stime parlano di oltre 40mila presenze attese, distribuite tra eventi, incontri, attività live e momenti di intrattenimento all’interno del parco di Villa Ormond, che si conferma cuore pulsante dell’iniziativa.

Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Giuseppe Grande, Direttore de Il Villaggio del Festival; Alessandro Mager, sindaco del Comune di Sanremo; Alessandro Sindoni, assessore al Turismo del Comune di Sanremo; da remoto il senatore Gianni Berrino; Alessandra Velluto, giornalista Musica e Spettacolo di Askanews; Riccardo Galione, direttore commerciale Netweek; Leonello Viale, responsabile eventi Multiradio; Andrea Prada, coordinatore del progetto Multiradio del Villaggio del Festival e noto presentatore.

La conferenza è stata moderata da Maria Arreghini, giornalista e conduttrice multilingue, intervistatrice con una spiccata vocazione internazionale e una consolidata passione per il mondo dello sport.

Il Villaggio si conferma così non solo come spazio fisico, ma come hub di produzione di contenuti, relazioni e racconto del territorio, capace di tenere insieme informazione, spettacolo e partecipazione. Un’identità che Giuseppe Grande ha voluto rimarcare con chiarezza: “Il Villaggio del Festival non è un semplice contenitore di eventi, ma un ecosistema culturale e mediatico che cresce anno dopo anno. L’obiettivo è mettere in relazione informazione, musica, giovani e istituzioni, costruendo un racconto autentico di Sanremo e del Festival. Le partnership con realtà come Askanews e Netweek ci permettono di amplificare questo racconto su scala nazionale, mantenendo però un forte legame con il territorio”.

Tra i pilastri dell’edizione 2026 spicca infatti la collaborazione con Askanews, che garantirà una copertura quotidiana a livello nazionale attraverso servizi, video e approfondimenti, rafforzando il ruolo del Villaggio come luogo autorevole di informazione durante i giorni del Festival.

Accanto ad Askanews, il progetto potrà contare sulla rete editoriale di Netweek e sulla collaborazione con il gruppo Multiradio, ampliando ulteriormente la platea raggiunta su scala nazionale e territoriale. “La partnership con il Villaggio del Festival rappresenta per Netweek un’opportunità strategica per valorizzare la nostra rete editoriale nazionale e territoriale all’interno di uno degli eventi mediatici più rilevanti del Paese. Mettiamo a disposizione una piattaforma multicanale capace di garantire ampia diffusione, capillarità e continuità informativa, contribuendo a rafforzare il racconto del Villaggio e la visibilità dei suoi contenuti su scala nazionale e locale”, dichiara Riccardo Galione, direttore commerciale di Netweek.

Sul fronte dei contenuti, tornerà anche la trasmissione televisiva “Musica e Calcio”, in onda sul canale 61 del digitale terrestre, con ospiti di rilievo nazionale e approfondimenti dedicati ai due mondi simbolo della kermesse sanremese. Centrale sarà inoltre il palco esterno, animato ogni giorno da musica, incontri e momenti di intrattenimento aperti al pubblico, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e al dialogo con le scuole.

A sottolineare il valore del Villaggio per la città è stato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha rimarcato il ruolo dell’iniziativa come strumento di promozione e racconto urbano: “Il Villaggio del Festival è diventato negli anni una componente fondamentale dell’esperienza sanremese. È uno spazio che valorizza la città, coinvolge i giovani e contribuisce a raccontare Sanremo in modo moderno e positivo, affiancando il Festival con contenuti, incontri e relazioni che lasciano un segno anche oltre quella settimana”.

La conferenza è stata anche l’occasione per ribadire il lavoro corale che sta alla base del progetto. In chiusura, Giuseppe Grande ha voluto ringraziare il team che sta costruendo l’edizione 2026: “Questo progetto è il risultato di un grande lavoro di squadra. È grazie all’impegno quotidiano di tutte le persone coinvolte se il Villaggio continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento durante la settimana più importante dell’anno per Sanremo”.

Il Villaggio del Festival 2026, evento ufficiale del Comune di Sanremo, aprirà le sue porte domenica 22 febbraio alle ore 16, dando il via a una settimana intensa di eventi, incontri e contenuti destinati a intrecciarsi, ancora una volta, con il racconto nazionale del Festival della Canzone Italiana.