Vittime delle foibe ed esodo giuliano-dalmata, Vallecrosia celebra il Giorno del Ricordo

Vallecrosia celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. La cerimonia sarà il 10 febbraio alle 10 in piazza della Stazione presso la stele collocata nel 2019 dagli alpini.

Il programma prevede l'introduzione a cura del cerimoniere, l'onore alla bandiera, l'inno nazionale, la deposizione di una corona con onore ai caduti, un momento di silenzio, la benedizione della stele e della corona.

Per l'occasione interverranno il professore Giovanni Chersola, delegato provinciale per Genova dell'Opera nazionale dei caduti senza croce, il sindaco Fabio Perri, le autorità presenti e Nico Franzutti, discendente di prima generazione di esule friulano.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale"