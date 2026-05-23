La Banca del Tempo in visita a Ceriana tra arte, storia e sapori nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia

Nel pomeriggio di ieri la Banca del Tempo ha fatto tappa a Ceriana, suggestivo borgo dell’entroterra ponentino inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”, per una giornata all’insegna della cultura, della convivialità e della riscoperta delle tradizioni locali. Ad accompagnare il gruppo lungo le caratteristiche vie del paese sono state Maria Franca Crespi e Raffaella Martini, guide appassionate e profonde conoscitrici della storia cerianasca, che hanno condotto i partecipanti in un affascinante percorso tra arte sacra, architettura e memoria popolare.

Particolarmente apprezzata la visita alle storiche Confraternite di Ceriana, autentici scrigni di fede e cultura che custodiscono opere artistiche, arredi e testimonianze di un passato ancora fortemente radicato nella comunità locale. Un viaggio nel tempo che ha permesso ai presenti di immergersi nelle tradizioni di uno dei centri più caratteristici della Liguria. “È stata un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di unire cultura, amicizia e scoperta del territorio”, hanno commentato alcuni partecipanti al termine della visita. Nel corso della passeggiata non sono mancati momenti dedicati alla scoperta degli scorci più suggestivi del borgo, tra carruggi, antiche case in pietra e panorami che raccontano l’identità autentica dell’entroterra ligure.

La giornata si è conclusa in un clima di allegria e condivisione degustando alcune delle più apprezzate specialità culinarie cerianasche, occasione perfetta per valorizzare anche le eccellenze gastronomiche locali e rinsaldare lo spirito di amicizia che anima da sempre le attività della Banca del Tempo. Un’iniziativa che ha saputo coniugare socialità e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti non solo una semplice visita guidata, ma una vera immersione nella storia, nell’arte e nelle tradizioni di Ceriana.