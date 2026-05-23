Weekend di eventi nel Ponente: tra poesia a Cervo, tradizioni a Bajardo e la fiaccolata per la Pace a Imperia in un fine settimana dal sapore estivo

È arrivato il caldo, quello che segna davvero il cambio di stagione e modifica il passo delle giornate. Questo fine settimana del 23 e 24 maggio il Ponente ligure lo accoglie con un programma che sembra costruito apposta per goderselo: tra borghi medievali, piazze animate, oratori affrescati e lungomare che tornano a vivere, c'è poco spazio per restare fermi. Si va dalla poesia contemporanea al rito ancestrale di un albero issato a braccia in un borgo dell'entroterra, da una fiaccolata per la pace a una sagra di acciughe, da un raduno di auto d'epoca a un festival dello yoga sul mare. Il filo che lega tutto è quella voglia di ritrovarsi all'aperto che le prime vere giornate di caldo sanno risvegliare meglio di qualsiasi invito.

Cervo ti Strega: la poesia prende il borgo

Quando la poesia incontra uno dei borghi più belli d'Italia, succede qualcosa di speciale. Succede a Cervo, e succede da tredici anni con "Cervo ti Strega", la rassegna che porta nel cuore del centro medievale i protagonisti del Premio Strega Poesia, l'equivalente poetico del più celebre premio narrativo italiano. Questa edizione 2026 si apre sabato 23 maggio alle 18.30 all'Oratorio di Santa Caterina con un incontro che mette attorno allo stesso tavolo cinque tra i finalisti più attesi dell'anno, in dialogo con Fabio Barricalla. A introdurre la serata sarà Francesca Rotta Gentile, mentre gli intermezzi musicali sono affidati alla cantante Nama. Ingresso libero.

I cinque finalisti rappresentano altrettante visioni del fare poesia oggi in Italia. Carmen Gallo porta "Procne Machine" (Einaudi), una raccolta che lavora sul mito e sulla voce femminile con una tensione linguistica precisa e tagliente. Federico Italiano presenta "Godzilla e altre poesie" (Guanda), un titolo già di per sé programmatico, che gioca con l'immaginario pop e la memoria collettiva per costruire qualcosa di sorprendentemente intimo. Isabella Leardini arriva con "Maniere nere" (Mondadori), titolo che rimanda alla tecnica incisoria e a una poesia che scava nel buio per trovare luce. Fabrizio Lombardo porta "La linea spezzata" (Donzelli), mentre Vincenzo Ostuni chiude il quintetto con "Faldone" (Il Saggiatore), raccolta che prende il nome da un contenitore di carte e fa della stratificazione documentale una metafora dell'esistenza.

La rassegna continua domenica 24 maggio alle 16.30, sempre all'Oratorio di Santa Caterina, con un appuntamento dal titolo "Voci che restano. Poesie di donne tra memoria e presente – Omaggio a Orsola Nemi". Protagoniste le poetesse Milena Mara Anastasia, Danila Marchi e Patrizia Massano, in dialogo con Fabio Barricalla. La dimensione musicale è affidata questa volta a OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza e alla pianista Luisa Repola. L'introduzione è ancora di Francesca Rotta Gentile. Ingresso libero.

Ra Barca di Bajardo: quando il paese intero diventa leggenda

C'è un paese nell'entroterra imperiese dove ogni anno, alla Pentecoste, si compie un rito che viene da lontanissimo. Si chiama "Ra Barca" ed è la festa più antica di Bajardo, un piccolo borgo a oltre novecento metri di quota che per un weekend torna a fare i conti con la sua leggenda. Tutto comincia sabato 23 maggio alle 15, quando i volontari del paese si radunano davanti al Comune e si incamminano verso il bosco per il taglio dell'Albero di Pentecoste. È un gesto che prepara il terreno al rito del giorno dopo, e che ha il sapore di una preparazione collettiva, silenziosa, necessaria.

Il cuore della festa è domenica 24 maggio. Nel pomeriggio, alle 15, le vie di Bajardo si animano con la sfilata in via Roma degli Alfieri e delle Dame di "Castel Bajardo" e del corteo storico del "Rione Parasio" di Taggia. Poi, alle 16, arriva il momento più emozionante: in Piazza Parrocchiale, i volontari issano l'Albero di Pentecoste usando solo robuste corde e la forza delle proprie braccia. Un'impresa fisica e simbolica insieme, che raduna il paese in un cerchio di sforzo condiviso. Alle 17 si compie il rito più antico: le donne del paese, accompagnate dai Cantori di Ceriana e da tutti i partecipanti, cantano l'antica leggenda "A Barca" girando intorno all'Albero appena issato. Nel corso della manifestazione, Mauro Laura narra la storia della leggenda e le sue vicende: perché Ra Barca non è solo una festa, è una storia che il paese si racconta da generazioni, tramandata di voce in voce come si faceva prima che esistessero i libri.

Per chi non conosce la leggenda, vale la pena di salire a Bajardo in questo fine settimana. Per chi la conosce già, vale ancora di più.

Imperia scende in piazza per la pace

Domenica sera, alle 20.30, Piazza De Amicis a Imperia si trasforma nel punto di partenza di un gesto collettivo e civile. La Fiaccolata "Per la Pace e il rispetto del diritto internazionale" è organizzata da numerose realtà del Ponente ligure con l'obiettivo di sensibilizzare le coscienze e le istituzioni riguardo ai conflitti in corso. Le fiaccole accese in una piazza di una città di provincia non fermano le guerre, ma ricordano che c'è una parte di umanità che non smette di chiedere che smettano. In un fine settimana dominato dalla leggerezza del caldo e degli eventi festivi, questo appuntamento porta il peso del mondo e chiede di non distogliere lo sguardo.

Gli altri appuntamenti del weekend

Musica

Sabato è una giornata ricca sul fronte dei concerti. A Sanremo, alle 18 al Teatro dell'Opera del Casinò, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro José Rodilla porta in scena "Sortilegi e passioni spagnole: colori d'Andalusia", con la cantante Lidia Plaza. Il programma include una prima assoluta: "Sortilegi" di Marco Zappia, insieme a pagine di Isaac Albéniz e Manuel de Falla. Un viaggio nel suono andaluso che promette colore, passione e qualche brivido.

Sempre a Sanremo, alle 16 al Teatro dell'Opera Don Orione, la Banda Pasquale Anfossi di Taggia si esibisce in concerto nell'ambito della Festa dei Volontari ed Animatori, ingresso libero. Alle 18, nella sede del Club Tenco negli ex magazzini ferroviari, si festeggia la compilation "…altri 15 anni di Zazzarazzaz!" dell'etichetta discografica sanremese Mellophonium Multimedia, nell'ambito della rassegna "Venticinque note". Intervengono l'editore Freddy Colt, il label manager Francesco Giorgi, l'ingegnere del suono Stefano De Luca e il Maestro Francesco Cardillo al pianoforte. Ingresso libero.

A Ventimiglia, sabato alle 21 al Teatro Comunale, l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Maestro Franco Cocco propone un viaggio musicale che attraversa generi ed epoche: dalla musica bandistica alla classica, passando per il pop e le colonne sonore più amate. Sul palco anche il Laboratorio di Musica d'Insieme "Suoniamo Insieme" e la scuola di danza White Rabbit Art Studio. Ingresso libero.

A Imperia, sabato alle 17 al Teatro dell'Attrito, "Note svelate. Ciak… che musica!" porta in scena un viaggio musicale tra film di animazione, cartoni e film per bambini a cura degli allievi delle classi di Canto e Strumento dell'Accademia Vocale e Corale di Imperia e della Scuola di Musica MozArt&Blues. A Vallecrosia, sabato alle 17 in Biblioteca comunale, "I colori della poesia – voci del territorio" intreccia lettura poetica, dialogo con il pubblico e intermezzi musicali degli allievi della Scuola di musica Pergolesi, ingresso libero.

Teatro

A San Lorenzo al Mare, sabato alle 21.15 alla Sala Beckett del Teatro dell'Albero, va in scena "La Luna e i Falò" di Cesare Pavese, adattamento teatrale con Andrea Bosca per la regia di Paolo Briguglia. Uno dei romanzi più amati della letteratura italiana del Novecento, portato in scena da un attore capace di abitare i silenzi di Pavese con la giusta misura.

A Imperia, domenica alle 21.15 al Teatro dell'Attrito, "Andante con brio" di Giorgia Brusco, con Giorgia Brusco, Eugenio Ripepi ed Elisa Elena Boeri. Uno spettacolo che già nel titolo gioca con il linguaggio musicale per raccontare qualcosa che ha il ritmo e l'ironia della vita quotidiana.

Presentazioni di libri e incontri culturali

Sabato a Sanremo, alle 17 alla Libreria Garibaldi in Corso Garibaldi, Massimo Maggiari presenta il suo nuovo romanzo "Nello spirito dell'Orsa Maggiore" (Il Ciliegio edizioni), in dialogo con Nadia Schiavini. Evento gratuito, prenotazione consigliata. A Imperia, sabato alle 11 al Club di conversazione Bar 11 in Piazza De Amicis, Enrico Lauretti presenta "La Società aperta e i suoi nemici", volume che si inserisce nel solco del grande dibattito filosofico e politico su democrazia e libertà. A Ventimiglia, sabato alle 16 al Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi", per il ciclo "Incontri francescani", la professoressa Anna Maria Ceriolo Verrando tiene una conferenza su "Il convento dei Frati Minori Osservanti e la chiesa dell'Annunziata di Ventimiglia". Ingresso libero.

Sport e benessere

Per l'intero fine settimana a Diano Marina, il Palazzetto dello Sport "G. Canepa" ospita il BenEssere Yoga Festival dell'Asd Tilt: due giorni di lezioni, workshop, conferenze e presentazioni per avvicinarsi o approfondire la pratica dello yoga, dalle 8.30 di sabato fino alle 20.30 di domenica.

A Ventimiglia, domenica alle 9.30, parte "Sport sano, andrai lontano": iniziativa sportiva e benefica non competitiva con il ricavato devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica Onlus. Due percorsi disponibili — 5 km per famiglie e 10 km per i podisti più allenati — con ritrovo e partenza dal Liceo Aprosio.

Domenica mattina a Ospedaletti, alle 8.30, il 2° Memorial Mirko Rondelli porta in scena il raduno di auto d'epoca costruite prima del 1950: ritrovo e iscrizioni in Corso Regina Margherita, poi alle 10.15 partenza del giro turistico con destinazione Dolceacqua, arrivo degli equipaggi a Vallecrosia alle 12.30 con le auto esposte sul lungomare, pranzo e cerimonia di premiazione alle 16.

Passeggiate e natura

Sabato mattina a Imperia, alle 9.45, il circolo Manuel Belgrano organizza "Merenda nell'Oliveta": un trekking di circa 5 km tra gli uliveti storici di Costa d'Oneglia con spiegazione dei luoghi e della storia, seguito da una merenda con prodotti locali. Evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio.

Sabato sera a Castel Vittorio, a oltre mille metri di quota sul Sentiero delle Stelle, l'agriturismo "Il Rifugio" a Colle Langan ospita "A Cena con le Stelle – La Luna e le stelle di Primavera": cena dalle 19.30 e osservazioni guidate dalle 21.30 di Luna, Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 348 552 0554

Famiglie e bambini

Sabato a Vallecrosia, dalle 10 alle 16 alla Scuola Andrea Doria, la Festa della Famiglia propone laboratori creativi e sensoriali, grandi giochi di una volta e angoli di lettura. Domenica a Carpasio, alle 14 al Museo della Lavanda, "Facciamo la Carta!" permette ai bambini di creare e personalizzare il proprio foglio con fiori veri, con visita guidata e merenda incluse. A Vallebona, domenica dalle 11 alle 17, la Festa di Primavera dell'Associazione Pedagogica Steineriana anima le piazze del paese con laboratori artistici e manuali per adulti e bambini, lo spettacolo del teatrino da tavolo "Il fuso, la spola e l'ago" dei fratelli Grimm alle 16 e un mercatino di libri, giochi e manufatti.

Sagre e gusto

Domenica a Camporosso, dalle 12.30 alla Palatenda Bigauda, la Pro Loco "Gli amici del mulino" organizza "Acciugando": sagra enogastronomica dedicata al pesce azzurro che è da sempre protagonista della cucina povera e ricchissima del Ponente ligure. Prenotazioni al 338 9697040.

Domenica sera ad Arma di Taggia, dalle 18 ai Bagni Il Gabbiano, il Lunaris Beach Party apre la stagione degli aperitivi in riva al mare con dj set a cura di PokkiDJ dalle 19. Dress code consigliato: asiatico, a tema con la serata.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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