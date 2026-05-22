Camporosso ospita "Quando l'arte cura l'anima: dialoghi e applicazioni tra spiritualità e creatività" (Foto)

"Quando l'arte cura l'anima: dialoghi e applicazioni tra spiritualità e creatività" sarà il tema al centro dell'incontro che si terrà il 29 maggio alle 18 al MulinoLab a Camporosso.

Interverranno e dialogheranno con Francesca Ragni, autrice del libro 'Dietro il sipario dell'Alzheimer', Silvia Ragni, psicoterapeuta e musicoterapeuta, e Monica Di Rocco, insegnante di Arte e Arteterapeuta. E', inoltre, prevista la partecipazione straordinaria, in collegamento, di Paola Luzzato, PhD e Atr, ideatrice del protocollo TT-AT: Trauma Treatment through Art Therapy.

Intermezzi musicali dal vivo a cura di Beatrice Orrigo animeranno l'evento promosso dalle associazioni Penelope, Scuola di Pace, MulinoLab e Spes. "Al termine dell'evento vi sarà un rinfresco, a offerta libera, per attività a favore del disagio giovanile" - fanno sapere gli organizzatori - "L'ingresso è libero".