Autunnonero presenta le date estive dei Ghost Tour a Dolceacqua e Triora

Autunnonero annuncia le attese date estive dei suoi Ghost Tour, le esperienze narrative notturne scritte e dirette da Andrea Scibilia che raccontano la storia, le leggende e il folklore dei borghi liguri.

Dopo il successo delle prime date primaverili, i Ghost Tour tornano con un calendario più ampio che accompagnerà la stagione estiva tra giugno, luglio e agosto, in due dei borghi più affascinanti dell’estremo Ponente ligure: Dolceacqua, borgo dei Doria, e Triora, il Paese delle Streghe.

Entrambi i tour hanno posti limitati e si possono prenotare online su www.autunnonero.com.

A dieci anni dalla sua nascita, il Ghost Tour Dolceacqua torna nella sua nuova edizione rinnovata, completamente riscritta nella struttura del racconto e nel ritmo della narrazione a due voci. Il risultato è un’esperienza ancora più immersiva e coerente con la mentalità, le credenze e le paure delle epoche attraversate dal tour.

Dai miti pagani di fondazione alle faide sanguinose dei casati dei Doria e dei Grimaldi, dai processi dimenticati alle streghe di Dolceacqua a misteriosi medicamenti alchemici, il percorso scaverà nella vita di una comunità antica, immersa nelle superstizioni e sferzata dalle tragedie della Storia.

Al centro di tutto, il Castello: remota fortezza che da quasi mille anni domina la Val Nervia e che con le sue vicissitudini ha segnato il destino del borgo. Un luogo dal fascino straordinario, che farà da cornice alle ultime tappe del Ghost Tour.

Le prossime date del Ghost Tour Dolceacqua sono: 27 giugno, 10, 17 luglio e 6, 13, 20, 28 agosto.

A Triora, il tour torna sia nella versione standard, sia con la possibilità di prenotare lo speciale Ghost Tour privato, pensato per gruppi, occasioni speciali, feste di compleanno o esperienze di team building.

Nato nel 2012, l’unico e originale Ghost Tour di Triora rappresenta un modo straordinario e alternativo per conoscere il borgo più misterioso della Liguria. Nel 1587 Triora fu teatro di una spietata caccia alle streghe e di uno dei processi dell’Inquisizione meglio documentati della storia italiana, un secolo prima di Salem.

Le prossime date del Ghost Tour Triora sono: 30 maggio, 20 giugno, 4, 25 luglio e 1, 15, 22, 29 agosto.

Con il Ghost Tour Triora, ad agosto torna anche “Il Volo degli Striges”, un’esperienza teatrale dopo il tour, in collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine”.

Lo spettacolo inizierà ai rintocchi della mezzanotte, nel sagrato della Chiesa della Collegiata, e trasporterà il pubblico in un’esperienza teatrale, visiva ed emozionale ispirata agli affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali custoditi nella chiesa di San Bernardino di Triora.

Gufo, allocco, barbagianni, assiolo, gufo delle nevi, corvo e pellegrino diventeranno sette messaggeri oscuri, ognuno simbolo di un vizio capitale.

Le prossime date in calendario sono:

Ghost Tour Triora

(Partenza alle 22:00 davanti ai portici all’inizio del centro storico)

30 maggio

20 giugno

4, 25 luglio

1, 15, 22, 29 agosto (il 15, 22 e 29 seguirà “Il Volo degli Striges”)

Ghost Tour Triora privato

6, 13 giugno

11 luglio

Ghost Tour Dolceacqua

(Partenza alle 22:00 davanti al Ponte Vecchio)

27 giugno

10, 17 luglio

6, 13, 20, 28 agosto

La prenotazione è obbligatoria.