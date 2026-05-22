Grande successo per la decima edizione del Premio Biennale Panathlon-Scuola

Il Campo di Atletica Leggera "A. Lagorio" di Imperia ha fatto da splendida cornice alla ventesima edizione del Premio Biennale Panathlon-Scuola, un appuntamento storico che quest'anno ha riscosso un successo straordinario.

L'evento è stato orchestrato dal Panathlon Club Imperia-Sanremo, in stretta sinergia con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia). Una giornata di festa e competizione che ha visto scendere in pista oltre 100 alunni e alunne — tra cui una significativa rappresentanza di atleti disabili — provenienti da ben 10 istituti scolastici di tutta la provincia.

Il vero motore della giornata non è stato solo il cronometro, ma la condivisione dei valori morali, culturali e civili che da sempre animano il Panathlon. Per questa ventesima edizione, il club ha scelto un motto dal forte impatto etico: “Lo Sport è Amicizia”.

A guidare i passi dei giovani atleti è stata la “Carta dei diritti del ragazzo nello Sport” (redatta dal Panathlon International). I suoi 11 punti cardine ricordano come la pratica sportiva debba essere prima di tutto educazione, formazione e crescita personale, a prescindere dal verdetto del podio.

Il braccio di ferro sportivo, denominato "Gara della continuità", era riservato agli alunni di terza media e prima superiore, impegnati nella formula del triathlon. Ogni partecipante ha dovuto misurarsi in tre specialità:

80 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso (4 kg per i maschi, 3 kg per le femmine)

I punteggi sono stati calcolati in base alle tabelle ufficiali F.I.D.A.L. per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.

I vincitori delle singole specialità (Categoria Cadetti/e):

Disciplina Categoria Femminile Categoria Maschile 80 mt. Piani Sharin Iannolo (11.2)

Ist. Ruffini Imperia Manuel Ventura (9.7)

Ist. Ruffini Imperia Salto in Lungo Manila De Luca (4,56 mt)

Ist. Colombo Sanremo Jacopo Di Lauro (5,10 mt)

Ist. Pastonchi Arma di Taggia Lancio del Peso Cecilia Esposito (8,64 mt)

Ist. Sanremo Levante Manuel Ventura (10,53 mt)

Ist. Ruffini Imperia

Le premiazioni ufficiali si sono svolte in un'atmosfera elegante presso il Ristorante del Campo Golf di Sanremo.

La serata si è aperta con un momento di grande prestigio per il club: l'intronizzazione della signora Maria Teresa Frezza (nota per aver rifondato nel 2003 il celebre locale Victory Morgana Bay di Sanremo). Ambasciatrice e filantropa dello sport, la signora Frezza è entrata ufficialmente a far parte del Panathlon Club Imperia-Sanremo per la categoria Associazioni Sportive.

Il momento clou è arrivato con l'annuncio dei vincitori assoluti del XX Premio Panathlon-Scuola da parte del Presidente del Club, Angelo Masin:

Anna Voena (Istituto Sauro di Imperia) – 1.667 punti

(Istituto Sauro di Imperia) – Manuel Ventura (Istituto Ruffini di Imperia) – 1.682 punti

Ai due giovanissimi campioni, capaci di eccellere sia in pista che sui banchi, il Presidente Masin e tutto il Panathlon Club hanno rivolto i migliori auguri per un futuro luminoso, ricco di successi nello sport e nello studio.