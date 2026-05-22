Ventimiglia, "Note di Primavera" è la serata evento con l'Orchestra Filarmonica Giovanile

C’è grande attesa a Ventimiglia per un appuntamento che promette di coniugare il talento delle nuove generazioni, la passione per l'arte e la magia della grande musica dal vivo. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno sul concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che trasformerà la serata in un palcoscenico di emozioni collettive.

Sul podio, a guidare l’ensemble dei giovani musicisti, ci sarà il Maestro Franco Cocco, direttore capace di infondere energia e sensibilità interpretativa a un organico che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della tradizione musicale del territorio.

Il programma della serata è pensato per conquistare un pubblico eterogeneo, abbattendo le barriere tra i generi e dimostrando la straordinaria versatilità dell'orchestra. Gli spettatori saranno guidati in un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio: dalle radici della musica bandistica alla solennità della classica, fino ad approdare alle dinamiche del pop e alle atmosfere sognanti delle colonne sonore cinematografiche.

Tra i momenti più attesi del repertorio spiccano:

L’omaggio a Ennio Morricone: Un tributo accorato e potente alle melodie che hanno scritto la storia del cinema mondiale.

Un tributo accorato e potente alle melodie che hanno scritto la storia del cinema mondiale. La grande lirica: Le sfumature intense e celeberrime di "O mio babbino caro" , la celebre aria pucciniana.

Le sfumature intense e celeberrime di , la celebre aria pucciniana. I miti del pop e del rock: Spazio alla nostalgia e al ritmo con due medley speciali dedicati alle canzoni senza tempo dei Ricchi e Poveri e dei Beatles.

Il Maestro Cocco e i suoi musicisti hanno inoltre anticipato che non mancheranno sorprese musicali nel corso della serata, pensate per stupire il pubblico presente.

A rendere lo spettacolo ancora più dinamico e coinvolgente sarà la partecipazione di altre realtà artistiche locali, a testimonianza di come la musica possa farsi motore di inclusione e collaborazione.

La serata vedrà infatti la partecipazione del Laboratorio di Musica d’Insieme “Suoniamo Insieme”, uno spazio fondamentale per la crescita dei musicisti di domani, e le incursioni coreografiche della scuola di danza White Rabbit Art Studio, che darà corpo e movimento alle note eseguite dalla Filarmonica, creando un connubio perfetto tra suono e arti visive.

"Un appuntamento dove musica, giovani talenti e passione si incontrano per creare un’esperienza unica da condividere insieme."

L'appuntamento con la grande musica dal vivo è per sabato 23 maggio alle ore 21:00. L'ingresso è completamente gratuito, una scelta che punta a rendere la cultura e lo spettacolo accessibili a tutti: famiglie, appassionati e curiosi.

Un'occasione imperdibile per sostenere i giovani talenti della nostra città e lasciarsi trasportare dalla bellezza dell'arte condivisa. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.