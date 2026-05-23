Sanremo rilancia l’eleganza sostenibile: al Casinò torna il Trofeo dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana

Sanremo rinnova il suo storico legame con la grande moda e con l’eccellenza artigianale italiana. Il Casinò di Sanremo ha annunciato la quarta edizione del Trofeo “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana”, promosso in collaborazione con Confartigianato Imperia e Fondazione Stefano Zecchi, con il sostegno di Unesco Sanremo. L’iniziativa celebra il 74° anniversario del Festival della Moda Maschile, nato proprio nelle sale della Casa da Gioco il 13 settembre 1952, e punta a valorizzare la creatività sartoriale realizzata esclusivamente con materiali ecosostenibili.

“Sanremo rinnova il legame storico con l’eccellenza della sartoria italiana, confermandosi ancora una volta palcoscenico privilegiato di creatività, eleganza e innovazione”, dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. “Il ‘Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana’ rappresenta non solo un omaggio alla nostra tradizione ma anche un impegno concreto verso un futuro sostenibile”. Il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, ha sottolineato come il premio consolidi la presenza della Casa da Gioco nel settore della moda d’eccellenza: “Sin dai primi anni di attività il Casinò ha ospitato sfilate di Alta Moda e nel settembre del 1952 Michelangelo Testa inaugurò la prima edizione del Festival della Moda Maschile. Per vent’anni Sanremo fu protagonista assoluta della sartoria maschile italiana”.

Tradizione, sostenibilità e innovazione sono i pilastri del Trofeo, che guarda al futuro della moda attraverso l’utilizzo di tessuti bio e materiali innovativi: “La sartoria italiana non è soltanto tradizione: è emozione, identità, visione del futuro”, afferma la presidente provinciale di Confartigianato Imperia, Donatella Vivaldi. “Le creazioni raccontano una nuova idea di eleganza: consapevole, innovativa e profondamente legata ai valori del Made in Italy”. Le creazioni selezionate saranno presentate nel mese di settembre durante una cerimonia al Teatro del Casinò di Sanremo, dove una giuria individuerà la terna finalista e assegnerà il Trofeo conclusivo. L’evento sarà accompagnato anche da un convegno dedicato al futuro del Made in Italy e della moda sostenibile. Il concorso è aperto a sartorie artigianali, scuole di moda, accademie, istituti scolastici e giovani stilisti, che potranno partecipare con un solo capo o abito, realizzato con tessuti ecosostenibili a tema libero oppure ispirato al tema “Moda e Musica”.

Per partecipare è necessario inviare la candidatura via mail a area.info@casinosanremo.it indicando nell’oggetto “Trofeo Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana”. I capi dovranno essere spediti entro il 15 luglio al Casinò di Sanremo. Il vincitore riceverà il Trofeo e sarà protagonista di una serie di eventi collegati alla città di Sanremo. La giuria potrà inoltre assegnare premi speciali, riconoscimenti alla carriera e menzioni dedicate all’originalità delle opere o ai giovani talenti emergenti.