Sanremo, Grande Festa dei Volontari al Don Orione: la Banda Anfossi celebra 170 anni tra musica, comunità e solidarietà (foto)

Sabato 23 maggio, presso il Teatro dell’Opera Don Orione, si è svolta la Grande Festa dei Volontari, evento che ha visto una calorosa partecipazione di pubblico, volontari e ospiti del Piccolo Cottolengo.

Protagonista del pomeriggio la Banda P. Anfossi, che ha celebrato il proprio 170° anniversario dalla fondazione con un apprezzato concerto diretto dal Maestro Vitaliano Gallo. Il programma musicale ha proposto celebri composizioni di Verdi, Mascagni, Paganini, Bernstein, Ellington e Chiappa, accolte con entusiasmo dagli ospiti del Piccolo Cottolengo, felici di prendere parte a un momento di festa e condivisione.

Alla manifestazione erano presenti il direttore Don Fulvio Ferrari, numerosi volontari e cittadini, che hanno contribuito a rendere l’iniziativa un’occasione di incontro, solidarietà e partecipazione comunitaria. «La musica e il volontariato sono strumenti preziosi di vicinanza e umanità», ha dichiarato Don Fulvio Ferrari. «Momenti come questo rafforzano il senso di comunità e regalano gioia ai nostri ospiti». Presente Luciano Gabrielli scultore orionino, che ha esposto alcune sue opere, nei suoi cinquanta anni di carriera.

L’evento si è concluso in un clima di gioia, soddisfazione e grande coinvolgimento da parte di tutti i presenti.