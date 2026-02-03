"Vasadea", mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico a Vallebona (Foto)

Mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico a Vallebona. "Vasadea" si potrà, infatti, ammirare dal 6 al 22 febbraio, da venerdì a domenica dalle 16 alle 20, presso l'Area Arte in via del Municipio 1.

Un percorso espositivo che indaga il rapporto tra materia, simbolo e sacralità. "Le opere nascono da un dialogo profondo con l’argilla, intesa come presenza viva, e si ispirano ai culti ancestrali della Dea, alle forme femminili e ai linguaggi arcaici che attraversano il tempo dove ceramica e tessitura dialogano come parti di un unico atto di trasformazione" - fanno sapere gli organizzatori.

L'inaugurazione sarà il 6 febbraio alle 18.30 mentre il 13 febbraio alle 20 è prevista una proiezione: Signs Out Of Time. Il 21 febbraio, invece, alle 18 si terrà La civiltà della Dea: il sacro e l’arte con Luisa Vicinelli. Un’occasione per avvicinarsi a una ricerca artistica che intreccia gesto, terra e memoria.