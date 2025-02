Il Generale ed Europarlamentare Roberto Vannacci irromperà al Festival: sarà ospite dei 'Martedì Letterari' del Casinò

Il Generale Roberto Vannacci irrompe al Festival di Sanremo. Il tanto discusso Europarlamentare non sarà ospite della kermesse canora matuziana ma, ne siamo certi, sarà seguito dai tanti media presenti nella città dei fiori in quel periodo, visto che presenterà il suo nuovo libro, nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’ del Casinò.

Su iniziativa dell’associazione culturale ‘Sanremo Incontra’, presieduta da Marco Lupi e che vede come vice Presidente Daniele Ventimiglia, Vannacci sarà a Sanremo venerdì 14 febbraio, proprio durante la settimana festivaliera, per presentare il libro ‘Il coraggio vince’. L’appuntamento è fissato per le 11, ovviamente nella sede classica dei ‘Martedì’ (in questo caso in un altro giorno) al Teatro dell’Opera.

Vannacci, che ha ricoperto il ruolo di comandante del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti ‘Col Moschin’, della Brigata paracadutisti ‘Folgore’, del contingente italiano nella Guerra civile in Iraq nonché della Task Force 45 durante la Guerra in Afghanistan, ha suscitato grande scalpore a livello nazionale nell'agosto 2023, quando pubblico il libro ‘Il mondo al contrario’.

Molte le polemiche e le denunce, per i contenuti controversi espressi su omosessuali, immigrati, femminismo e ambientalismo all’interno della pubblicazione, salita ai vertici delle classifiche di vendita in Italia nell’agosto dello stesso anno. Vannacci, successivamente, si è candidato con la Lega alle elezioni europee del 2024 ed è stato eletto con il maggior numero di preferenze dopo Giorgia Meloni.