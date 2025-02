Vannacci a Sanremo durante il Festival: Quesada “Non farebbe ridere neanche se fosse una barzelletta”

“La presenza di Roberto Vannacci a Sanremo nei giorni del Festival è una provocazione evidente, una operazione studiata per sfruttare la risonanza mediatica della kermesse e amplificare un messaggio divisivo e reazionario. Non farebbe ridere neanche se fosse una barzelletta, perché di comico non ha proprio nulla quando si cerca di strumentalizzare uno degli eventi più seguiti dagli italiani per fini politici e propagandistici”.

Lo ha detto il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada. “Sanremo ha da sempre un simbolo di apertura, cultura e inclusione. Il Festival – prosegue - ha raccontato l'evoluzione della società italiana, dando spazio a voci e sensibilità diverse, promuovendo il rispetto delle differenze e il progresso culturale. Vannacci, invece, rappresenta l'esatto opposto: il suo primo libro, Il mondo al contrario, è stato un manifesto di intolleranza, con attacchi contro donne, migranti, persone LGBTQ+ e chiunque non rientri nella sua visione reazionaria della società. Ora, con 'Il coraggio vince', continua su questa strada, cercando di legittimare posizioni che dividono e minano i valori democratici e costituzionali”.

“È chiaro – termina Quesada - che la scelta di organizzare la sua presentazione proprio durante la settimana del Festival non è casuale: si tratta di un'operazione mediatica, un tentativo di ottenere la massima visibilità possibile sfruttando il contesto sanremese. Ma Sanremo non può diventare una vetrina per la propaganda reazionaria. Il Festival deve rimanere un luogo di cultura e di unione, non un palco per chi alimenta odio e discriminazione. Per questo, come Segretario Provinciale del Partito Democratico, esprimo la mia ferma contrarietà alla sua presenza in questo contesto e invito chiunque creda nei valori democratici a prendere le distanze da iniziative che mirano solo a creare tensioni e divisioni”.