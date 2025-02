Il Generale Vannacci a Sanremo durante il Festival: Quesada (PD) "Pronto ad un confronto trasparente e rispettoso" (Video)

"Ho ascoltato le dichiarazioni del generale Vannacci sul confronto e sulla libertà di espressione. Tuttavia, noto ancora una volta come la sua idea di dibattito sembri funzionare solo quando a parlare è lui, mentre chi lo critica viene etichettato come un problema". Il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada, risponde così al generale Roberto Vannacci e accetta il confronto pubblico.

"Se davvero crede nel confronto aperto e nel rispetto delle opinioni diverse - termina Quesada - allora lo dimostri nei fatti. Il 14 febbraio, in occasione della presentazione del suo libro al Casinò di Sanremo, sarò presente per portare una voce critica e confrontarmi direttamente con lui. Se darà fede a quanto dichiarato, non avrà alcun problema ad accettare la mia presenza. Attendo sue notizie per confermare che il confronto si svolgerà in modo trasparente e rispettoso".