Aurelia Bis, confronto tra l'amministrazione e il comitato Bonmoschetto

Al termine della conferenza stampa sull'Aurelia bis confronto tra il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e i componenti del comitato Bonmoschetto, nel corso del quale si è parlato degli sviluppi sull'altra area di interesse nei lavori per la grande opera, ovvero il tratto che dovrebbe essere realizzato nella parte finale di Sanremo.

A quanto emerge, i rappresentati del comitato avrebbero ricevuto un nuovo progetto della zona, che però all'amministrazione non sarebbe stato ancora inoltrato: un aspetto emerso proprio al termine della conferenza stampa, in cui l'amministrazione e l'assessore Marco Scajola hanno affermato che non erano ancora emerse novità in merito. La comunicazione sarebbe arrivata al comitato dal consiglio superiore dei lavori pubblici che avrebbe inviato una relazione in cui sarebbero stati inseriti degli elementi che andrebbero contro la questione paesaggistica.

Nel corso del dialogo è stata ribadita comunque l'intenzione di proseguire nel dialogo, una volta che anche l'amministrazione entrerà in possesso della documentazione, con l'obiettivo condiviso di andare a portare a termine un'opera chiave per la viabilità cittadina.