Marcia delle Palme, Sattanino: "Obiettivo Bordighera non ha nulla a che fare con l'esposto"

"Obiettivo Bordighera non ha nulla a che fare con l'esposto" - dice il candidato sindaco a Bordighera Davide Sattanino in seguito alla notizia sulla presentazione di un esposto da parte di un comitato anonimo contro la 50ª Marcia delle Palme.

"Obiettivo Bordighera prende totale distanza da questa iniziativa. La Marcia delle Palme è uno degli eventi più amati e identitari di Bordighera. Un evento che abbiamo promosso e stiamo promuovendo durante la campagna elettorale e al quale parteciperemo domenica con il nostro gruppo, riconoscibili nelle nostre magliette gialle" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Chi ha presentato quell'esposto ha scelto di restare nell'anonimato, dichiarando di volersi rivelare solo dopo le elezioni. Noi siamo qui, con nome, cognome e faccia. Come sempre".

Obiettivo Bordighera augura alla 50ª Marcia delle Palme "il successo che merita e invita tutti i bordigotti a partecipare domenica a questa splendida tradizione".