Bordighera Alta, l’ex Ufficio Tecnico diventerà Centro Civico-Turistico: proposta concreta di Obiettivo Bordighera

Un progetto definito “ambizioso ma concreto” quello presentato da Obiettivo Bordighera, che nel proprio programma elettorale mette al centro il futuro dell’ex Ufficio Tecnico di Piazza del Popolo. L’edificio, secondo la proposta, rimarrà di proprietà comunale e sarà trasformato in un Centro Civico-Turistico dedicato al centro storico. La scelta affonda le radici in una lunga tradizione storica. L’immobile è stato infatti uno dei principali luoghi istituzionali della città fin dal Seicento, diventando nel Settecento “Casa Comunale” della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi e sede delle deliberazioni del Magnifico Consiglio di Bordighera. La funzione pubblica è proseguita anche nell’Ottocento e, più recentemente, dal 1964 al 2018 come sede dell’Ufficio Tecnico.

Nel 2018, l’amministrazione Ingenito aveva avviato uno studio di fattibilità per il riuso e la ristrutturazione, che individuava possibili destinazioni come “struttura turistico-ricettiva tipo ostello” e spazi per “attività didattiche”. Tuttavia, nel 2021, nonostante le sollecitazioni dell’opposizione per accedere a fondi regionali di rigenerazione urbana, l’orientamento dell’amministrazione fu verso la vendita dell’immobile, poi non concretizzata. Oggi, sottolinea il gruppo, si apre una nuova opportunità: restituire l’edificio alla comunità. L’obiettivo è contribuire al rilancio di Bordighera Alta, affinché possa recuperare “l’atmosfera di borgo storico” senza rinunciare al suo ruolo turistico e commerciale.

Il progetto prevede una struttura polifunzionale: spazi espositivi permanenti e temporanei, locali per associazioni, un punto informativo turistico stagionale come estensione dello IAT e aree di coworking dedicate alle nuove generazioni digitali. Secondo Obiettivo Bordighera, si tratta di un investimento capace di unire passato, presente e futuro, rispondendo anche alla carenza di spazi civici evidenziata dall’assenza prolungata di strutture come il Palazzo del Parco e Villa della Regina. “L’investimento nell’ex Ufficio Tecnico sarà così al servizio del passato, del presente e del futuro”, conclude il comunicato, con l’intento di valorizzare il patrimonio cittadino e rafforzare il tessuto sociale e culturale.