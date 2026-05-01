Festa dei Lavoratori, Berrino: più occupazione e dignità grazie al cambio di passo del Governo Meloni

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, arriva un messaggio chiaro e istituzionale dal senatore Giovanni Berrino, che pone l’accento sul valore del lavoro come pilastro della società italiana. Un pensiero rivolto a tutte le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente contribuiscono con impegno e responsabilità alla crescita del Paese.

Come componente della Commissione Lavoro del Senato, Berrino evidenzia con soddisfazione i risultati ottenuti negli ultimi anni dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, parlando di un cambio di passo concreto nelle politiche occupazionali. “Più occupazione, più persone inserite nel mondo del lavoro e un’attenzione crescente alla qualità dell’impiego”, sottolinea.

Secondo il senatore, non si tratta soltanto di dati numerici, ma di un percorso strutturato che restituisce centralità al lavoro, riconosciuto come valore fondante della società. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’impegno verso salari più equi e condizioni lavorative più dignitose, obiettivi che – come evidenziato – non rappresentano semplici dichiarazioni d’intenti, ma una direzione politica precisa e determinata.

Berrino rinnova quindi il proprio impegno istituzionale affinché questo percorso prosegua, puntando su rafforzamento delle tutele, sostegno alle imprese e valorizzazione del merito. “Il lavoro deve tornare ad essere sinonimo di sicurezza, stabilità e futuro”, afferma con decisione.

In occasione del Primo Maggio, il messaggio si proietta oltre la celebrazione: uno sguardo al futuro guidato da responsabilità e visione, nella consapevolezza che i traguardi raggiunti rappresentano solo l’inizio di un cammino più ampio. Un percorso che, secondo il senatore, dovrà continuare con coraggio, consolidando i risultati e costruendo nuove opportunità per il mondo del lavoro italiano.