Obiettivo Bordighera: "Sasso e Arziglia necessitano di interventi migliorativi"

Sicurezza, interventi migliorativi, nuova rotatoria in via Aurelia all’intersezione con via Cornice dei due Golfi, giardini Winter ripopolati, spiaggia curata e lo straordinario itinerario verde che unisce Arziglia al centro storico di Sasso con il percorso “Ludovico Winter–Irene Brin” sono alcuni dei progetti che Obiettivo Bordighera, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, propone per il rilancio di Sasso e Arziglia.

"Arziglia e Sasso sono considerati tra i luoghi più belli di Bordighera" – dice Obiettivo Bordighera - "Arziglia e i suoi giardini Winter, la lunga spiaggia, il percorso sugli scogli fino al lungomare rappresentano un unicum nel loro genere. La frazione di Sasso, il suo giardino dedicato a Irene Brin, la quiete, il carattere di borgo autentico ma entrambi necessitano di interventi migliorativi. In Arziglia, ad esempio, dobbiamo concretizzare in tempi rapidi il progetto di realizzazione di una rotatoria in via Aurelia all’intersezione con via Cornice dei Due Golfi per aumentare la sicurezza stradale in uno dei punti maggiormente critici per la viabilità".

Obiettivo Bordighera intende, perciò, proseguire il percorso pedonale che dal lungomare raggiunge Arziglia. "Vogliamo riqualificare il tratto lungo gli scogli noto come 'U Camin du Pipu'. Un collegamento che unirebbe il centro della città a una delle sue località più suggestive" - sottolinea Obiettivo Bordighera - "Il palmeto dei giardini Winter deve tornare ai fasti del passato, piantumando nuove palme Phoenix Dactylifera, e ritrovare la propria identità storica. Anche il litorale di Arziglia merita maggior pulizia e manutenzione e ulteriori ripascimenti".

"Per la frazione Sasso sono diversi gli interventi da attuare" - mette in evidenza Obiettivo Bordighera - "E’ necessario valorizzare il personaggio di Irene Brin trasformando il suo giardino nel punto d’arrivo di un itinerario pedonale che, attraverso il Beodo, colleghi Arziglia e frazione Sasso: storia, verde e cultura in una passeggiata che può essere percorsa tutto l’anno. Messo in sicurezza, il tracciato potrà divenire una delle eccellenze paesaggistiche di Bordighera".

Obiettivo Bordighera è, dunque, decisa a promuovere anche a Sasso lo sviluppo di attività ricettive e commerciali di ridotta dimensione, agevolando i temporary shop nei locali vuoti, per riportare vita nel borgo in ogni periodo dell’anno. "Bordighera non è solo il lungomare" – conferma Loredana Sasso, candidata consigliera – "E’ anche Arziglia, Sasso, Borghetto San Nicolò, la località Due Strade e Montenero. Se riusciamo a far vivere insieme i borghi e la città, il vantaggio diventa per tutti".

"Anche Arziglia e Sasso costituiscono risorse straordinarie per Bordighera" – concludono i candidati di Obiettivo Bordighera - "Con le giuste cure e attenzioni possono diventare protagonisti di un turismo lento, culturale e naturalistico che non conosce stagioni".