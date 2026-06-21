 / Politica

Politica | 21 giugno 2026, 17:03

Caso Nessy Guerra, Paita attacca il Governo: “Il marito è libero, la loro sicurezza è a rischio. Tajani intervenga subito”

La capogruppo di Italia Viva al Senato annuncia una nuova interrogazione: “Serve un’azione diplomatica più incisiva con l’Egitto per proteggere Nessy e sua figlia”

Raffaella Paita

Raffaella Paita

"Il marito di Nessy Guerra è uscito dal carcere, è di nuovo in libertà e quindi in grado di minacciare la donna italiana e la sua bimba, costrette ormai da tempo a nascondersi in Egitto. Che sta facendo il ministro degli Esteri? Visto che nemmeno con l'uomo in carcere Tajani è riuscito a riportare Nessy e sua figlia in Italia, è capace, almeno, di garantire la loro sicurezza? Serve un'azione diplomatica molto più incisiva presso le autorità egiziane. Presenterò una nuova interrogazione parlamentare sulla vicenda a nome di tutto il gruppo di Italia Viva, a prime firme mia e Renzi". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium