Ventimiglia, crolla un pino in via Rufo: il PD attacca la maggioranza e chiede interventi immediati

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene dopo la caduta di un pino in via Rufo, episodio che – sottolineano i dem – «ha fortunatamente evitato conseguenze gravi, ma conferma una situazione di insicurezza segnalata da mesi».

Secondo il Partito Democratico, il marciapiede della via è «da tempo inservibile a causa delle radici dei pini» e gli alberi presentano «condizioni critiche già più volte evidenziate dai consiglieri comunali». I dem ricordano inoltre che nel dicembre 2025 il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un emendamento al bilancio, firmato da Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, per il rifacimento del marciapiede e la messa in sicurezza dell’area. «Eppure, a oggi, nulla è stato fatto».

«La sicurezza dei cittadini non può essere negoziabile – afferma il PD –. È difficile collaborare con una maggioranza che approva le nostre proposte in Consiglio per poi disattenderle nei fatti». Il Circolo rinnova quindi l’appello a intervenire «al più presto» su via Rufo.

I dem chiedono infine chiarimenti sulla perizia annunciata dal sindaco, che prevede l’abbattimento di alcuni alberi: «Vogliamo sapere se comprende anche i pini di via Rufo e quali valutazioni tecniche siano state effettuate».