Elezioni comunali 2028, il 'modello civico' affascina: Ventimiglia verso una svolta?

Mancano ancora due anni alle prossime elezioni comunali a Ventimiglia ma sotto la cenere della politica cittadina qualcosa sta già iniziando a muoversi. Tra i caffè di via Hanbury e i vicoli della città di confine 'voci di corridoio' e i primi confronti tra addetti ai lavori tracciano una rotta ben precisa per il futuro amministrativo della città di confine: la svolta civica.

L'orientamento che sembra farsi strada tra i cittadini e i network locali non è una novità assoluta per il Ponente ligure ma piuttosto l'onda lunga di un trend che ha già decretato il successo dei comuni vicini. Il pensiero va immediatamente a Bordighera e Sanremo dove i modelli amministrativi basati su forti liste civiche sono risultati vincenti, dove al centro ci sono le persone e non i simboli.

Il successo dei modelli sorti a Sanremo, Bordighera e Vallecrosia al Mare dimostrano che, a livello locale, gli elettori tendono a premiare i progetti focalizzati sulle persone, sulla credibilità dei singoli candidati e sulla conoscenza diretta del territorio, piuttosto che sulle bandiere ideologiche. A Ventimiglia, città da sempre complessa e alle prese con sfide cruciali che vanno dal commercio alla gestione dei flussi transfrontalieri, l'idea di una coalizione civica trasversale inizia ad affascinare molti. Una formula capace di aggregare professionisti, esponenti della società civile e commercianti attorno a un programma pratico.