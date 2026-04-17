ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 17 aprile 2026, 11:46

Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto)

Confronto diretto con il candidato sindaco Davide Sattanino

Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto)

"Obiettivo Bordighera" inaugura un secondo point. La lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino ieri sera ha incontrato la città nel nuovo point elettorale situato alle Due Strade.

Tanti i cittadini presenti. "Siamo molto fieri del risultato: tantissime persone hanno partecipato, dandoci la possibilità di un confronto diretto" - dice Obiettivo Bordighera - "Il nostro candidato sindaco, Davide Sattanino, ha avuto il piacere di dialogare personalmente con gli abitanti, raccogliendo idee, segnalazioni e proposte".

"È stato un incontro costruttivo, volto ad ascoltare le reali esigenze della gente per costruire una linea condivisa per il futuro di Bordighera" - sottolinea “Obiettivo Bordighera – Sattanino Sindaco”.

Elisa Colli

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