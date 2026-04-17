Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto)

"Obiettivo Bordighera" inaugura un secondo point. La lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino ieri sera ha incontrato la città nel nuovo point elettorale situato alle Due Strade.
Tanti i cittadini presenti. "Siamo molto fieri del risultato: tantissime persone hanno partecipato, dandoci la possibilità di un confronto diretto" - dice Obiettivo Bordighera - "Il nostro candidato sindaco, Davide Sattanino, ha avuto il piacere di dialogare personalmente con gli abitanti, raccogliendo idee, segnalazioni e proposte".
"È stato un incontro costruttivo, volto ad ascoltare le reali esigenze della gente per costruire una linea condivisa per il futuro di Bordighera" - sottolinea “Obiettivo Bordighera – Sattanino Sindaco”.