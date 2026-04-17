Sanremo investe 80mila euro nel turismo digitale: al via la campagna europea Estate 2026

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato un importante intervento strategico per il rilancio turistico della città, dando il via libera alla realizzazione della campagna di web advertising e display “Estate 2026” in Europa, per un investimento complessivo di 80.000 euro. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche delineate nelle linee programmatiche di mandato 2024-2029 e nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, che individuano nella promozione coordinata e internazionale uno degli assi portanti dello sviluppo turistico cittadino. Come sottolineato nella delibera, “l’iniziativa rappresenta un’importante azione strategica finalizzata al sostegno del turismo della città di Sanremo”.

La campagna, della durata di circa un mese a partire da metà aprile 2026, sarà rivolta a un ampio bacino europeo comprendente Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Inghilterra e Polonia. Il progetto prevede una pianificazione digitale multicanale basata su video promozionali e banner, diffusi attraverso una rete selezionata di siti web con pubblico turistico-culturale. L’iniziativa ha ottenuto il parere favorevole del Tavolo del Turismo nella seduta del 6 marzo 2026, confermando il ruolo centrale della concertazione con le associazioni di categoria nella gestione delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno. In linea con il Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, infatti, tali fondi vengono destinati in larga parte a interventi di promozione e valorizzazione del territorio.

Dal punto di vista finanziario, la spesa sarà inizialmente imputata al capitolo dedicato a “manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi”, per poi essere trasferita, dopo l’approvazione del rendiconto 2025, al capitolo specifico per le attività finanziate con l’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno. Con questa operazione, l’amministrazione punta a rafforzare il posizionamento di Sanremo come destinazione turistica d’eccellenza, investendo su una comunicazione digitale “mirata, innovativa e orientata ai risultati”, capace di intercettare nuovi flussi turistici e consolidare la presenza sui mercati internazionali.