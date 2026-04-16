Corso Genova a Ventimiglia, Scullino: "Marciapiede nel degrado, intervenire con urgenza" (Foto)

"Marciapiede, vicino alla rotonda all'incrocio tra via Tacito e corso Genova, in condizioni di grave degrado. E' necessario intervenire con urgenza". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Sono stato invitato all’apertura parziale del parcheggio situato nell’area dell’ex ferrovia, a ridosso di corso Genova, un intervento che prevede la realizzazione di circa 900 posti auto. A distanza di cinque anni dall’avvio del progetto, ritengo francamente eccessivo che si proceda oggi a una semplice apertura parziale" - afferma Scullino - "Il fatto che circa due terzi dell’opera risultino ancora incompleti rappresenta, a mio avviso, una criticità rilevante sulla quale l’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione dovrebbero avviare una seria riflessione".

"Nel corso di un sopralluogo nell’area circostante, ho, inoltre, riscontrato un’ulteriore problematica che merita attenzione immediata. In particolare, il marciapiede di circa 25 metri adiacente al distributore Agip, in prossimità della rotatoria centrale di via Tacito, si presenta in condizioni di grave degrado: è completamente dissestato, privo di continuità e costellato di buche, risultando di fatto impraticabile" - sottolinea - "Tale situazione costringe i pedoni a deviare all’interno dell’area del distributore per poter transitare tra e verso corso Genova, con evidenti rischi per la sicurezza. Appare incomprensibile come, a pochi metri da un intervento recentemente asfaltato, non si sia provveduto contestualmente al ripristino di un tratto di marciapiede così breve, peraltro, con un intervento tecnicamente semplice e poco oneroso".

"Colgo, inoltre, l’occasione per sottolineare come sul territorio siano presenti diverse situazioni analoghe, marciapiedi degradati, segnaletica carente o disordinata e scarsa manutenzione, che potrebbero essere affrontate con interventi mirati e tempestivi" - mette in risalto Scullino - "Ritengo, infine, che un maggiore presidio del territorio sia fondamentale: i consiglieri comunali non dovrebbero limitarsi a rimanere negli uffici ma essere presenti sul territorio, girare per la città e verificare direttamente le condizioni reali, contribuendo così in modo concreto al miglioramento del decoro urbano e della sicurezza. La presente vuole essere al contempo una segnalazione e un invito ad intervenire con urgenza sul tratto indicato".