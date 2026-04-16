Ventimiglia, nasce il logo ufficiale del consiglio comunale dei giovani cittadini (Video)

Nasce il logo ufficiale del consiglio comunale dei giovani cittadini di Ventimiglia. Lo hanno ideato e realizzato i giovani rappresentanti del consiglio.

L'unione di due proposte grafiche ha, infatti, dato vita al simbolo del consiglio. "I ragazzi del consiglio comunale dei giovani cittadini di Ventimiglia si sono riuniti per lavorare alla realizzazione del logo ufficiale che rappresenterà questo importante organo di partecipazione giovanile" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Dal loro impegno, dalla creatività e dal confronto è nata un’idea condivisa: l’unione di due proposte grafiche, che, insieme, daranno vita al simbolo del consiglio".

Il nuovo logo rappresenterà il consiglio comunale dei giovani cittadini di Ventimiglia nei vari incontri ed eventi istituzionali. "Il nuovo logo accompagnerà i giovani rappresentanti il prossimo 25 maggio a Genova, a Palazzo Ducale, in un’importante occasione di incontro e condivisione come gli Stati Generali dei CCRR di Regione Liguria" - sottolinea Raco - "Un bel risultato frutto di collaborazione, entusiasmo e senso di appartenenza!".