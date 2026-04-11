Nuovo parcheggio di corso Genova a Ventimiglia, Di Muro: "Apertura parziale, 307 posti auto gratuiti per la città" (Foto e video)

Apre, parzialmente, al pubblico il nuovo parcheggio di corso Genova a Ventimiglia, realizzato lungo le ex aree ferroviarie. Sono 307 i posti auto, completamente gratuiti, al momento a servizio di cittadini e turisti.

Un progetto voluto e iniziato dall'Amministrazione Scullino e portato avanti dall'Amministrazione Di Muro. "E' un'apertura parziale del parcheggio di corso Genova" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente questa mattina all'apertura insieme alla sua Amministrazione - "Mettiamo a disposizione ben 307 posti auto totalmente gratuiti, a beneficio dei cittadini e dei turisti. L’area si trova in una posizione strategica, a pochi minuti a piedi dal centro cittadino e dalle principali spiagge, rappresentando una risposta concreta alla cronica carenza di parcheggi che da anni interessa Ventimiglia. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana di una zona rimasta inutilizzata per decenni, oggi restituita alla collettività con una funzione fondamentale per la mobilità cittadina".

"Abbiamo volutamente scelto un’apertura sobria, senza inaugurazioni e senza tagli del nastro, perché quest’opera ha conosciuto ritardi significativi che è giusto spiegare con chiarezza" - sottolinea Di Muro - "Si tratta di un progetto che ho seguito sin da quando ero parlamentare, convincendo FS Sistemi Urbani, che ringrazio, a consegnare queste aree inutilizzate e degradate al Comune. Cominciarono i lavori, ma solo sulla parte sopraelevata del parcheggio, con l'ex Amministrazione Scullino e continuarono con il commissario De Lucia fino a questa Amministrazione. Le lungaggini sono state determinate anche da criticità progettuali iniziali: in particolare, chi mi ha preceduto non aveva previsto gli accessi al parcheggio, come le rampe e le due nuove rotatorie su corso Genova. La nostra amministrazione è intervenuta integrando il progetto e realizzando le infrastrutture necessarie, tra cui una rotatoria già completata e funzionante, che ha dimostrato effetti positivi sulla fluidità del traffico, ottenendo ulteriori 600mila euro di finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti per portare a compimento l’opera. Tutto questo in due anni".

"Un ulteriore elemento che ha inciso sui tempi è rappresentato dalla vicinanza con l’area archeologica di Nervia: la Soprintendenza ha disposto, nel corso degli anni, diverse sospensioni al fine di consentire lo svolgimento di indagini e scavi archeologici, tuttora in corso nella porzione non ancora aperta" - fa sapere Di Muro - "Stiamo completando le ultime lavorazioni, tra cui l’asfaltatura, e l’apertura della restante parte avverrà solo a seguito del via libera definitivo della Soprintendenza. Oggi, però, è una giornata importante: diamo finalmente una risposta concreta a una delle esigenze più sentite della città. A regime, l’area potrà contare su circa 900 posti auto complessivi, a servizio delle attività commerciali, dei residenti e dei turisti. Parliamo di un maxi parcheggio a pochi minuti dalle spiagge, a servizio di una delle aree archeologiche più importanti della Liguria e, in prospettiva, anche del futuro campus internazionale di Nervia. Si tratta del parcheggio più grande mai aperto nella storia della città e per me è un grande onore consegnarlo ai miei concittadini ma non ci fermiamo qui: stiamo già lavorando per correggere alcune problematiche e per presentare nuove progettualità. Di questo ringrazio il vicesindaco Agosta, la direzione lavori, l’impresa e i nostri uffici tecnici per il prezioso lavoro. Ringrazio, inoltre, Regione Liguria per il finanziamento di oltre 4 milioni di euro e Ferrovie dello Stato per aver consentito la valorizzazione di un’area abbandonata da decenni, oggi finalmente restituita alla città con una nuova funzione e una riqualificazione complessiva".

"Questo intervento, atteso da tempo dai cittadini di Ventimiglia, era stato finanziato da Regione con risorse del Fondo strategico per consentire il recupero di zone di sedime ferroviario abbandonate, oggi recuperate e convertite per essere al servizio della comunità e dei turisti" – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - "Ventimiglia si conferma così uno dei fulcri dello sviluppo della Liguria, un asset strategico per tutto il ponente: per questo Regione ha sostenuto e continua a sostenere l’amministrazione comunale. Basti ricordare, con riferimento solo agli ultimi mesi, l’esito positivo del lavoro fatto insieme al ministero delle Infrastrutture per la realizzazione della strada a scorrimento veloce di collegamento con il casello autostradale e opere di mitigazione del rischio idraulico per oltre 11 milioni di euro complessivi e il recente finanziamento regionale da oltre 5,6 milioni di euro per la ricostruzione della passerella sul Roja. Interventi che consentiranno a Ventimiglia di fare ulteriori e importanti passi avanti in termini infrastrutturali, con positive ricadute per residenti e attività economico-produttive".

"L’apertura odierna porta finalmente a compimento un importante lavoro sinergico tra enti sostenuto, in maniera davvero significativa, dalla Regione Liguria" – mette in risalto l’assessore regionale Marco Scajola presente questa mattina insieme ai consiglieri regionali Walter Sorriento, Armando Biasi ed Enrico Ioculano - "Ventimiglia, i suoi cittadini e i tanti turisti che la visitano, potranno contare su un nuovo spazio rimasto inutilizzato per troppo tempo che arriverà a ospitare 900 stalli per automobili. Con questo intervento Regione Liguria dimostra, ancora una volta, la propria massima attenzione verso una città che deve, sempre più, diventare porta d’ingresso internazionale ed è già stata recentemente protagonista sia nelle politiche abitative, con 8 milioni di investimenti negli ultimi due anni, sia dal punto di vista dei trasporti con l’adeguamento elettrico della stazione ferroviaria".