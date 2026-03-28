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Attualità | 28 marzo 2026, 07:05

Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: al via la riasfaltatura (Foto)

"Al termine dei lavori i veicoli provenienti da via Tacito potranno nuovamente raggiungere il centro cittadino svoltando a sinistra", dice l'Amministrazione comunale

Si sono svolti, nella notte, i lavori di riasfaltatura in corso Genova a Ventimiglia, in corrispondenza della nuova rotatoria all'incrocio con via Tacito.

"L'intervento consentirà la piena funzionalità della rotatoria e il futuro accesso ai parcheggi ormai ultimati lungo corso Genova" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

"Per quanto concerne le modifiche temporanee alla viabilità istituite nel corso della settimana, si informa che, a partire dal termine dei lavori i veicoli provenienti da via Tacito potranno nuovamente raggiungere il centro cittadino svoltando a sinistra" - comunica l'Amministrazione Di Muro.

Elisa Colli

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