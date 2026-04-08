Ventimiglia, apre il nuovo parcheggio di corso Genova (Foto)

Il nuovo parcheggio di corso Genova a Ventimiglia è pronto. Verrà ufficialmente aperto sabato 11 aprile alle 11 alla presenza di autorità civili e militari.

Il ritrovo sarà all'ingresso del parcheggio dalla rotatoria nei pressi dell'incrocio tra via Tacito e corso Genova, dove si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione, di riasfaltatura e di rifacimento della segnaletica stradale.

Un progetto, voluto e iniziato dall'Amministrazione Scullino, portato avanti e concluso dall'Amministrazione Di Muro che metterà a disposizione di cittadini e turisti 900 posti auto.