ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 08 aprile 2026, 14:55

Ventimiglia, apre il nuovo parcheggio di corso Genova (Foto)

Nuovi posti auto per cittadini e turisti

Ventimiglia, apre il nuovo parcheggio di corso Genova (Foto)

Il nuovo parcheggio di corso Genova a Ventimiglia è pronto. Verrà ufficialmente aperto sabato 11 aprile alle 11 alla presenza di autorità civili e militari.

Il ritrovo sarà all'ingresso del parcheggio dalla rotatoria nei pressi dell'incrocio tra via Tacito e corso Genova, dove si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione, di riasfaltatura e di rifacimento della segnaletica stradale.

Un progetto, voluto e iniziato dall'Amministrazione Scullino, portato avanti e concluso dall'Amministrazione Di Muro che metterà a disposizione di cittadini e turisti 900 posti auto.

 

News collegate:
 Ventimiglia, Scullino: "Parcheggio di corso Genova quasi finito, infrastruttura strategica voluta dalla mia amministrazione" (Foto) - 05-04-26 07:11
 Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: terminata la segnaletica stradale (Foto) - 31-03-26 09:45
 Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: al via la riasfaltatura (Foto) - 28-03-26 07:05
 Ventimiglia, lavori alla rotatoria di corso Genova: cambia la viabilità - 19-03-26 11:48

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium