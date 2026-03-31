Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: terminata la segnaletica stradale (Foto)

Nuova segnaletica stradale in corrispondenza della rotatoria in corso Genova, all'incrocio con via Tacito, a Ventimiglia, a ridosso del nuovo parcheggio.

Sono, infatti, terminati nella notte, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale comprendente di strisce e simboli bianche, volti a regolare la circolazione. Sul posto si sono recati anche il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta per verificare l'andamento dei lavori.

L'intervento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale.