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Attualità | 31 marzo 2026, 09:45

Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: terminata la segnaletica stradale (Foto)

Sul posto anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e la polizia locale

Ventimiglia, lavori alla rotonda di corso Genova: terminata la segnaletica stradale (Foto)

Nuova segnaletica stradale in corrispondenza della rotatoria in corso Genova, all'incrocio con via Tacito, a Ventimiglia, a ridosso del nuovo parcheggio.

Sono, infatti, terminati nella notte, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale comprendente di strisce e simboli bianche, volti a regolare la circolazione. Sul posto si sono recati anche il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta per verificare l'andamento dei lavori.

L'intervento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale.

 

Elisa Colli

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