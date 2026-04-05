Ventimiglia, Scullino: "Parcheggio di corso Genova quasi finito, infrastruttura strategica voluta dalla mia amministrazione" (Foto)

"Il parcheggio in corso Genova è quasi finito" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino dopo aver effettuato un sopralluogo nel parcheggio di corso Genova.

"Il 19 aprile 2021 la nostra amministrazione ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del grande parcheggio nelle aree ferroviarie dismesse a ridosso di corso Genova, per un investimento complessivo di 4.100.000 euro. Sono consapevole che cinque anni per realizzare un'opera pubblica possano sembrare molti, tuttavia, oggi possiamo dirlo con chiarezza: siamo arrivati alle battute finali" - dice Scullino - "Come amministratore, promotore del progetto, ho voluto effettuare personalmente un sopralluogo per verificare lo stato attuale dei lavori e posso affermare, con soddisfazione, che il parcheggio è ormai praticamente completato".

"Mi è stato assicurato che, dopo il collaudo dell'illuminazione, le doverose verifiche tecniche e l'ultimazione degli ingressi, sarà aperta una prima parte di circa 500 posti auto" - fa sapere Scullino -"Entro l’estate saranno disponibili anche gli altri 400 posti auto. Con l’apertura di questa importante infrastruttura strategica, fortemente voluta dalla mia amministrazione, diamo finalmente una risposta concreta alle esigenze di cittadini, commercianti e turisti. Il problema della sosta in città, che da anni pesa su Ventimiglia, potrà trovare una soluzione reale e definitiva".

"L’opera è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le FFSS, che hanno ceduto un'area di circa cinque ettari, e grazie al sostegno della Regione Liguria che, con il contributo dell'ex presidente Toti e della Giunta regionale, ne ha finanziato integralmente la realizzazione" - ricorda Scullino - "In questi giorni verranno completati gli ingressi, l’ascensore per disabili, le rotatorie, le asfaltature e la segnaletica. Interventi realizzati dall'attuale amministrazione con un investimento comunale di circa 700.000 euro. A regime, l'area offrirà 900 nuovi posti auto e rappresenterà anche uno spazio moderno e funzionale, pronto ad accogliere, ad esempio, eventi, fiere e manifestazioni".

"Desidero, inoltre, ricordare che questo intervento è uno dei quattro cantieri avviati dalla mia amministrazione e oggi in fase di completamento. Gli altri sono il palazzo della salute, il reef scogliere e la nuova scuola nel centro storico. Per quanto riguarda la passerella, sarebbe già stata conclusa da tempo se non si fosse scelto di modificare il progetto rendendola esclusivamente pedonale con un risparmio stimato di circa un milione di euro. Questo è il risultato concreto del nostro lavoro: impegno, visione e responsabilità al servizio della città. Colgo l'occasione per augurare una serena Pasqua a tutti i cittadini".