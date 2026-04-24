Ventimiglia, nuovo accesso pedonale per raggiungere il parcheggio di corso Genova (Foto)

Nuovo accesso pedonale per raggiungere il parcheggio di corso Genova a Ventimiglia. E' stata, infatti, aperta una scaletta, nei pressi dell'incrocio con via Dante, che permetterà a cittadini e turisti di poter giungere agevolmente ai nuovi parcheggi gratuiti.
"La scaletta di collegamento tra via Dante e il nuovo parking di corso Genova è stata regolarmente aperta al termine del rifacimento della nuova segnaletica orizzontale" - annuncia l'Amministrazione Di Muro.
"Il centro cittadino e le spiagge sono raggiungibili a cinque minuti a piedi" - sottolinea l'Amministrazione comunale.