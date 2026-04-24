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Attualità | 24 aprile 2026, 10:15

Ventimiglia, nuovo accesso pedonale per raggiungere il parcheggio di corso Genova (Foto)

Aperta una scaletta nei pressi dell'incrocio con via Dante

Ventimiglia, nuovo accesso pedonale per raggiungere il parcheggio di corso Genova (Foto)

Nuovo accesso pedonale per raggiungere il parcheggio di corso Genova a Ventimiglia. E' stata, infatti, aperta una scaletta, nei pressi dell'incrocio con via Dante, che permetterà a cittadini e turisti di poter giungere agevolmente ai nuovi parcheggi gratuiti.

"La scaletta di collegamento tra via Dante e il nuovo parking di corso Genova è stata regolarmente aperta al termine del rifacimento della nuova segnaletica orizzontale" - annuncia l'Amministrazione Di Muro.

"Il centro cittadino e le spiagge sono raggiungibili a cinque minuti a piedi" - sottolinea l'Amministrazione comunale.

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Elisa Colli

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