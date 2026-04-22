Ventimiglia avvia il progetto per un impianto fotovoltaico da 1 MW nel parcheggio di Corso Genova: affidata la progettazione

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, nei giorni scorsi, ha formalmente affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW presso il nuovo parcheggio pubblico realizzato nelle ex aree ferroviarie di Corso Genova, dando seguito agli impegni resi noti in occasione dell’apertura dell’infrastruttura.

L’opera si inserisce in un percorso strategico orientato alla sostenibilità, in linea con i principi DNSH che richiedono la realizzazione di interventi capaci di generare benefici senza arrecare impatti significativi agli ecosistemi e ai diversi comparti ambientali. In questo contesto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un parcheggio di ampia estensione costituisce una soluzione particolarmente efficiente e sostenibile. L’area individuata presenta infatti caratteristiche ideali, trattandosi di una superficie già impermeabilizzata e priva di funzioni ecosistemiche sensibili, consentendo così di evitare ulteriore consumo di suolo.

“Con questo intervento, innovativo poiché non previsto nel progetto originario, manteniamo un impegno preciso assunto con la città in occasione dell’apertura parziale del parcheggio di Corso Genova e sul quale stiamo lavorando da mesi – dichiarano il Sindaco, On. Flavio Di Muro, e l’Assessore alle Politiche Energetiche, Adriano Catalano. Non si tratta soltanto di produrre energia pulita, ma di valorizzare infrastrutture esistenti senza consumo di nuovo suolo, migliorando al tempo stesso i servizi per cittadini e turisti. L’utilizzo di strutture tipo carport fotovoltaici permetterà inoltre di integrare la produzione energetica con una funzione di copertura e protezione dei veicoli, migliorando la fruibilità dell’area e incrementando notevolmente il valore complessivo dell’infrastruttura. Vogliamo inoltre che l’energia prodotta possa alimentare una navetta per la mobilitazione degli utenti, oltre ad apposite colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici”.

Il progetto si inserisce nel quadro del programma europeo Horizon Europe, nell’ambito del progetto CLIMINVEST, iniziativa volta a sostenere la mobilitazione di investimenti sostenibili attraverso il rafforzamento delle capacità delle autorità pubbliche e la promozione di strumenti finanziari innovativi.

In tale contesto, il Comune di Ventimiglia è stato selezionato tra i beneficiari del progetto a livello europeo, ottenendo un finanziamento pari a 343.000 euro destinato a supportare le attività di pianificazione, strutturazione e accompagnamento di investimenti sostenibili sul territorio. Tra questi, il nuovo impianto fotovoltaico di Corso Genova rappresenta un intervento strategico, pienamente coerente con gli obiettivi di transizione energetica e di valorizzazione sostenibile delle infrastrutture urbane esistenti. La progettazione dell’impianto, infatti, sarà finanziata attingendo in parte dai fondi in argomento.