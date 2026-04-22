Ventimiglia, tensione in Comune: FdI rivendica l'assessorato e la presidenza del consiglio comunale

Tra le mura del palazzo comunale a Ventimiglia sembra esserci ancora malumore dopo le dimissioni di Serena Calcopietro e la decisione del sindaco Flavio Di Muro di assumere ad interim le deleghe dell'ex assessore. Secondo alcune indiscrezioni, Fratelli d’Italia pare continui a rivendicare con insistenza la presidenza del consiglio comunale, a quanto pare precedentemente promessa al consigliere comunale di maggioranza Giovanni Ascheri, oltre a premere per mantenere l'assessorato che aveva Calcopietro.

La trattativa sul dà farsi è, perciò, ancora in corso. Si vocifera che il 'sostituto' della Calcopietro possa essere il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco ma la posizione della maggioranza a riguardo sembra essere ferma e rigida: l'assessore deve essere una donna per evitare che possa incrinarsi l'equilibrio costruito finora.

Sorge, dunque, l'incognita su chi possa essere la donna in questione: tra le più palpabili sembra esserci Tiziana Faedda anche se pare che alcuni vorrebbero, in qualche modo, riproporre nuovamente Serena Calcopietro. Un nuovo incontro, previsto a breve, tra il sindaco Flavio Di Muro e FdI sarà dunque decisivo per formalizzare le richieste e chiarire la situazione.