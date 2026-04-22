Caso Landolfi, il presidente della Provincia Scajola chiude e attacca: “Esposti inutili, fanno solo perdere tempo”

Si chiude, almeno sul piano politico, il “caso Landolfi”. A intervenire è stato il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, durante il convegno di stamattina organizzato dalla Cisl sul trasporto pubblico locale.

Nel corso del suo intervento, Scajola ha affrontato anche il tema della riorganizzazione dell’azienda Rt, soffermandosi anche sulla recente assunzione del direttore amministrativo, tramite un concorso pubblico in cui è risultato vincitore Andrea Landolfi, oggetto di esposto in Procura . “Abbiamo cominciato a ristrutturare l’azienda, anche con l’assunzione di un direttore amministrativo – dichiarato Scajola –. Al concorso hanno partecipato in cinque, evidentemente perché chi cerca lavoro si tiene lontana da Rt, diversamente da quanto avviene per i concorsi in Comune ai quali paretcipano in 200”.

L'ex ministro ha poi fatto riferimento alle polemiche e agli esposti seguiti alla procedura: “Sono arrivati esposti, richieste di accesso agli atti e indagini, perché le autorità, non sapendo che si tratta di minus habens devono procedere. Ma chi presenta questi esposti spesso fa solo perdere tempo”.

Parole che hanno acceso ulteriormente il dibattito attorno alla vicenda, già al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. Intanto, il consiglio di amministrazione di Rt ha dato il via libera definitivo all’assunzione di Landolfi, formalizzando la sua assunzione.