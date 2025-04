Sanremo, il Comune apre le porte a nuovi assunti: pubblicati tre bandi di concorso, ci sono anche 8 nuovi vigili

Il Comune di Sanremo ha avviato tre nuove procedure concorsuali per l’assunzione di 11 nuove unità di personale, con l’obiettivo di rafforzare l’organico nei settori della Polizia Locale, della vigilanza urbana e dei servizi tecnici.

La prima selezione riguarda 8 posti a tempo pieno e determinato, con incarichi stagionali di tre mesi per l’estate 2025 (e con possibilità di proroga nel 2026), nel ruolo di Agente di Polizia Municipale e Locale. La figura sarà impiegata in servizi di vigilanza urbana, controllo del territorio, viabilità e sicurezza pubblica, con competenze anche in polizia stradale, edilizia, ambientale, giudiziaria e di protezione civile.

Il profilo prevede un orario su turni, articolato su sei giorni settimanali. Tra i requisiti: cittadinanza italiana, età massima 41 anni, diploma quinquennale e idoneità fisica specifica, oltre al possesso della patente B e idoneità alla guida di motocicli. Un posto è riservato a volontari delle forze armate (VFP1, VFP4, VFB e ufficiali in ferma).

Il secondo bando, invece, è volto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 Specialisti dell’Area della Vigilanza (ex categoria D), all’interno dell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione. Queste figure saranno responsabili della programmazione e gestione dei servizi di Polizia Locale e sicurezza urbana, con funzioni di coordinamento di personale, pianificazione operativa e risposta a situazioni critiche sul territorio.

Il ruolo richiede una laurea magistrale o triennale in materie giuridiche, economiche, politiche o affini, e forti competenze organizzative, relazionali e di leadership. Anche in questo caso è prevista una riserva per i volontari in ferma prefissata delle forze armate.

Il terzo concorso è rivolto a candidati appartenenti alle categorie protette (art. 1 L. 68/1999). Si seleziona 1 Istruttore Servizi Tecnici da inserire a tempo pieno e indeterminato nell’area tecnica del Comune. Il ruolo prevede attività amministrative e operative nel campo dell’edilizia, urbanistica, lavori pubblici o ambiente, con uso di strumenti digitali e capacità di risoluzione di problemi tecnico-amministrativi.

Tra i requisiti, il possesso di un diploma tecnico (geometra, perito edile) o una laurea in ingegneria, architettura o scienze dell’edilizia, oltre all’iscrizione agli elenchi del collocamento mirato. La figura selezionata sarà impiegata in attività gestionali e istruttorie, con possibilità di coordinamento di altri colleghi.

Tutti e tre i concorsi prevedono la presentazione della domanda esclusivamente online. I candidati dovranno essere in possesso di SPID, CNS o CIE per accedere e completare la procedura.