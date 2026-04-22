Treno regionale 12255 più capiente: da Ventimiglia a Savona arrivano i convogli Vivalto per i pendolari

Da martedì 21 aprile il treno regionale 12255, in partenza da Ventimiglia alle 7 e in arrivo a Savona alle 8:52, viene effettuato con convogli Vivalto, più capienti rispetto ai precedenti Jazz. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni di pendolari, studenti e lavoratori, che lamentavano problemi di affollamento sul servizio. La Regione Liguria, attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, ha quindi richiesto ufficialmente a Trenitalia il cambio di materiale rotabile.

Il passaggio ai Vivalto comporta una differenza di circa 290 posti in più, un miglioramento significativo per uno dei collegamenti più utilizzati della tratta costiera. L’obiettivo è garantire maggiore comfort e una migliore qualità del viaggio per chi utilizza quotidianamente il treno per lavoro o studio. “Parliamo di un treno strategico utilizzato da tantissimi pendolari. Da alcune settimane abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni che ci hanno spinto a questo cambio di materiale, prontamente effettuato da Trenitalia, per motivi di capienza nonostante il Jazz sia un ottimo tipo di convoglio”, spiega l’assessore Marco Scajola.

“Alle grandi opere in corso e al potenziamento della programmazione affianchiamo un’attenzione costante alle necessità quotidiane di chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Questa nuova risposta rapida alle esigenze del territorio lo dimostra concretamente”, conclude. L’intervento rappresenta un esempio di risposta rapida alle esigenze del territorio, con un’attenzione concreta ai bisogni quotidiani dell’utenza ferroviaria ligure.