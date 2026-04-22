Sanremo, albero a rischio nella primaria Asquasciati: richiesta verifica urgente dal consigliere Ventimiglia

A Sanremo scatta l’allarme sicurezza in ambito scolastico. Il consigliere comunale Daniele Ventimiglia ha infatti portato all’attenzione dell’Amministrazione la presenza di un albero pericolante all’interno del cortile della scuola primaria Scuola Asquasciati, in via Panizzi, nel territorio di Sanremo.
Secondo quanto segnalato, si tratterebbe di un pino che potrebbe rappresentare un potenziale rischio per l’incolumità degli alunni e del personale docente che quotidianamente utilizzano gli spazi esterni dell’istituto. Una situazione che, sottolinea il consigliere, richiede un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti.
Nella comunicazione si evidenzia la necessità di procedere con urgenza a una verifica tecnica delle condizioni di stabilità dell’albero, così da valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e prevenire possibili situazioni di pericolo.
"La tutela della sicurezza nelle scuole – viene ribadito – rappresenta una priorità assoluta e non rinviabile, soprattutto quando riguarda luoghi frequentati quotidianamente da bambini e personale scolastico".