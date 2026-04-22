SìAmo Camporosso: "Parcheggi eliminati e aiuole nel degrado in piazza D'Armi, serve intervento immediato" (Foto)

"Nelle aree di sosta di Camporosso Mare, le aiuole realizzate negli ultimi interventi si presentano oggi in condizioni di evidente trascuratezza. Le immagini mostrano erba cresciuta in modo irregolare, presenza diffusa di infestanti e zone già secche: un quadro che evidenzia una manutenzione carente proprio in una zona strategica del territorio, soprattutto in vista della stagione turistica. Una situazione che riporta al centro una scelta già contestata in Consiglio comunale" - dicono i consiglieri comunali di minoranza del gruppo SìAmo Camporosso Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina evidenziato una situazione di degrado in piazza D'Armi.
"Lo avevamo detto chiaramente – dichiara il consigliere comunale Maurizio Morabito – in un’area dove la carenza di parcheggi è cronica, eliminare posti auto per realizzare aiuole era una decisione sbagliata. Oggi ne vediamo le conseguenze. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: meno parcheggi e più degrado, esattamente quello che avevamo previsto".
"Il problema, infatti, non è solo la manutenzione" - sottolinea SìAmo Camporosso - "Il risultato è duplice: meno parcheggi per residenti e turisti e, in più, spazi verdi che non vengono curati come dovrebbero. Una doppia criticità che dimostra come le priorità siano state invertite".
Secondo il gruppo consiliare "la gestione del territorio deve partire da esigenze concrete: prima si garantiscono servizi essenziali come i parcheggi, poi si pensa all’estetica. Qui è stato fatto l’opposto, e oggi Camporosso Mare ne paga il prezzo anche in termini di immagine".
I consiglieri di minoranza richiedono, perciò, all’Amministrazione comunale "un intervento immediato di manutenzione e, soprattutto, una riflessione seria sulle scelte fatte. Non si può continuare a sottrarre spazi funzionali per poi lasciarli nel degrado".