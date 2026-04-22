A Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini presenta “Insieme per Domani”, la lista a sostegno della sua ricandidatura a sindaco

Marcello Pallini ha presentato ufficialmente la lista civica a sostegno della sua ricandidatura a sindaco di Santo Stefano al Mare, espressione di un progetto amministrativo fondato su esperienza, competenza e visione per il futuro del paese. Il gruppo si presenta come una squadra coesa, composta da persone con esperienze e sensibilità diverse, unite dalla volontà di lavorare per il bene della comunità e per uno sviluppo equilibrato e sostenibile di Santo Stefano al Mare, valorizzando anche il passaggio generazionale tra chi ha maturato esperienza amministrativa e i più giovani, chiamati a contribuire attivamente alla costruzione del futuro del paese.

Il simbolo della lista, “Insieme per Domani”, rappresenta in modo chiaro i valori e gli obiettivi del progetto: all’interno di una cornice circolare, che richiama unità e condivisione, si distinguono elementi naturali e identitari del territorio. Il profilo stilizzato di alberi evoca il patrimonio ambientale e il legame con la terra, mentre le onde richiamano il mare, risorsa fondamentale e simbolo distintivo del borgo. I colori verde e blu rappresentano rispettivamente la sostenibilità, la crescita e l’attenzione all’ambiente, insieme alla vocazione turistica e marittima del territorio. La lista si propone di proseguire il lavoro con responsabilità, trasparenza e ascolto, mantenendo un dialogo costante con i cittadini e le realtà del territorio, nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione.

Commenta Marcello Pallini: “Il simbolo ‘Insieme per Domani’ rappresenta pienamente lo spirito con cui affrontiamo questo percorso: un impegno condiviso, radicato nel nostro territorio e proiettato verso il futuro. La presenza degli alberi e del mare richiama le nostre radici e le nostre risorse più preziose, mentre la forma circolare esprime unità, partecipazione e senso di comunità. Abbiamo costruito un gruppo solido, fatto di persone con esperienze e competenze diverse, che conoscono Santo Stefano al Mare e che vogliono contribuire concretamente alla sua crescita, favorendo anche un importante dialogo tra generazioni, in cui l’esperienza si affianca all’entusiasmo dei più giovani per costruire insieme il futuro del paese. Il nostro obiettivo è proseguire il lavoro con serietà e responsabilità, mantenendo sempre al centro i cittadini, guardando avanti con determinazione, nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, per garantire al nostro paese sviluppo, qualità della vita e nuove opportunità per tutti.”

Ferretti Remo, ex militare, ingegnere e pilota: "Mi candido per continuare a impegnarmi per il nostro paese, mettendo a disposizione l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni e lo stesso entusiasmo che ha guidato il mio percorso fino ad oggi, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della nostra comunità".

Frascarelli Diego, libero professionista: "Mi candido per mettere a disposizione del nostro Paese l’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività professionale e nei 10 anni di impegno nella politica amministrativa. Desidero, inoltre, contribuire a stimolare le nuove generazioni verso un confronto leale e civile, fondamentale per costruire un futuro basato sulla pace e sulla libertà".

Milli Raffaella, agente immobiliare: "Mi ricandido per dare continuità al centro di ascolto che in questi 5 anni ha accolto, orientato e aiutato famiglie in difficoltà, anziani soli e giovani disorientati. Più servizi per giovani, anziani e i nostri amici a 4 zampe, per non lasciare nessuno solo perché un paese è davvero di tutti se nessuno resta indietro".

Minari Varese Franceso, agente immobiliare e amministratore di condominio: "Mi ricandido come consigliere comunale con la stessa passione e lo stesso impegno che mi ha accompagnato in questi anni. Oggi ho scelto di rimettermi in gioco per continuare questo lavoro, con l'esperienza maturata e la volontà di fare ancora meglio. Credo che la continuità, unita a nuove idee, possa essere un valore importante per il futuro del nostro paese".

Corradi Federico, imprenditore: "Mi candido perché Santo Stefano è da sempre la mia casa. È il luogo in cui amo vivere ogni giorno e in cui non potrei immaginare di vivere altrove. L’ho sempre vissuto attivamente: dalla scuola in piazza all’ACR, dagli Scout al calcio, dalla Pro Loco ai momenti di svago, fino al mare. Qui affondano le mie radici: mio padre, mio nonno e prima ancora il suo. E qui sta crescendo mio figlio, circondato dall’affetto di tutta la comunità. Proprio per questo sento il dovere di contribuire in modo concreto a rendere ancora migliore quello che, per me, è già un angolo di paradiso e un rifugio sicuro per il mio ragazzone".

Damele Luca, imprenditore nel settore automotive: "Molti di voi già mi conoscono per il mio lavoro, essendo alla guida della DLCAR da ormai un decennio.

In questi anni ho imparato che i risultati si ottengono con serietà, capacità di ascolto e, soprattutto, con la fiducia reciproca. Ho deciso di mettere questa esperienza al servizio della nostra comunità, portando nuova energia e una visione concreta all’interno dell’amministrazione comunale. Quest’anno compio quarant’anni: non potrei immaginare modo più significativo per festeggiare se non mettendomi al servizio di Santo Stefano al Mare".

Garibaldi Maria Teresa, pensionata: "L’amore per Santo Stefano, il paese in cui sono nata, insieme al forte spirito di appartenenza e alla volontà di ascoltare le esigenze dei miei concittadini, mi spingono a ricandidarmi con un entusiasmo che non è mai venuto meno. L’esperienza maturata in questi anni rappresenta un valore importante: da un lato garantirà continuità ai progetti già avviati e a quelli futuri, dall’altro sarà messa a disposizione delle nuove generazioni, affinché possano crescere, formarsi e contribuire attivamente al futuro della nostra comunità".

Giordana Carlo Giorgio, pensionato: "Credo fermamente che la capacità di ascolto, insieme all’esperienza, acquisiti in 20 anni di amministrazione, possano servire per trasformare in progetti concreti il nostro programma. In modo particolare cercherò di trasferire le mie competenze per migliorare il territorio, cercando di creare servizi veramente a misura di cittadino".

Neri Simona, impiegata: "Nata e cresciuta a Santo Stefano, fin da ragazzina a disposizione dei giovani della comunità, oggi sono impiegata in uno studio di consulenza del lavoro e quello che mi piacerebbe portare al mio paese sono idee e soprattutto l’entusiasmo giovanile".

Piccirilli Donato, imprenditore: "Mi ricandido perché alcune scelte nascono dall’esperienza quotidiana del proprio paese. Credo nel lavoro svolto finora e nelle opportunità che possiamo ancora costruire insieme, con impegno e visione, per il domani di Santo Stefano al Mare".

Il simbolo della lista: