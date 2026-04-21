Sanremo, variante urgente ai Giardini Regina Elena: nuovo incarico per rispettare le scadenze PNRR

Il Comune di Sanremo accelera sui lavori di riqualificazione dei Giardini Regina Elena, intervento strategico finanziato dal PNRR nell’ambito del programma PINQuA. Con la determinazione dirigenziale n. 1923 del 20 aprile 2026, l’amministrazione ha approvato un nuovo “addendum tris” all’incarico professionale affidato all’architetto Ester Bongioanni, per un importo complessivo di 1.631,44 euro. Il provvedimento nasce da esigenze operative emerse in cantiere e dalla necessità di rispettare le tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La scadenza per la conclusione dei lavori, inizialmente fissata al 31 marzo 2026, è stata prorogata al 30 giugno 2026, senza ulteriori possibilità di slittamento.

Le criticità del cantiere

Secondo quanto evidenziato dalla direzione lavori, sono emerse difficoltà significative da parte dell’impresa appaltatrice, in particolare:

carenza di manodopera;

problemi nell’approvvigionamento dei materiali;

ritardi nell’avanzamento delle opere.

Queste criticità hanno reso necessario un intervento correttivo immediato. In particolare, si procederà con una “perizia di variante in diminuzione”, che prevede lo stralcio di alcune lavorazioni dal contratto principale per affidarle a ditte specializzate.

Tra gli interventi interessati:

la revisione della pavimentazione in acciottolato ;

; il ripristino dello scalone monumentale ;

; il recupero di balaustre e elementi storici deteriorati.

Un incarico aggiuntivo per accelerare i lavori

L’addendum approvato riguarda proprio la redazione di questa perizia. Come indicato nel documento, si tratta di una modifica contrattuale consentita dalla normativa vigente, in quanto necessaria per garantire il completamento dell’opera senza aggravio di tempi e costi. Nel testo si sottolinea come “tale modalità di azione risulta l’unica percorribile al fine di incrementare l’organico operativo e superare le criticità”. L’architetto Bongioanni, già incaricata della direzione lavori e delle precedenti varianti, continuerà quindi a seguire il progetto anche in questa fase delicata.

Obiettivo: rispettare il PNRR

L’intervento sui Giardini Regina Elena rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana PINQuA, finanziato con fondi europei Next Generation EU. Il valore complessivo dell’opera supera i 970 mila euro. Il Comune sottolinea il carattere di estrema urgenza del provvedimento, necessario per evitare il rischio di perdere i finanziamenti e garantire il completamento dell’intervento entro i termini stabiliti. Con questa decisione, l’amministrazione punta a riorganizzare il cantiere e accelerare i lavori, assicurando al tempo stesso la qualità degli interventi su uno degli spazi verdi storici più importanti della città.