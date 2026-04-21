Biagio Vitale sceglie la lista di Iacobucci: "Voglio rendere Bordighera più sicura, vicina ai cittadini e attenta alle esigenze del territorio"

"Mi candido come consigliere comunale con l’obiettivo di contribuire a rendere la città più sicura, più vicina ai cittadini e più attenta alle esigenze del territorio" - dice Biagio Vitale, che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 65 anni, sono sposato e ho trascorso 42 anni nell’Arma dei carabinieri come sottufficiale, sempre impegnato per la sicurezza e al servizio dei cittadini" - fa sapere Vitale - "Oggi, in pensione, desidero mettere la mia esperienza al servizio della comunità di Bordighera, una città a cui sono profondamente legato".

"Credo in un’amministrazione presente, capace di ascoltare, prevenire i problemi e intervenire con concretezza" - sottolinea Vitale - "Voglio portare il mio impegno per rafforzare il senso di sicurezza, migliorare la qualità della vita e costruire una comunità fondata su rispetto, collaborazione e fiducia".